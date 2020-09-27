Квят: Доволен, но жаль, что Ferrari набрала больше очков

Даниил Квят в третий раз подряд пробился в зачетную зону на финише гонки Формулы 1, заработав в Сочи еще четыре очка.

«Если честно, я очень доволен тем, как все прошло, – рассказал россиянин после окончания Гран При. – Это была непростая гонка. Мне приходилось атаковать на всем ее протяжении, и именно такие гонки мне нравятся больше всего.

Мы выбрали хорошую стратегию, и она отлично сработала. Так что я очень рад и доволен результатом. Как и собственным пилотажем сегодня. Мы проделали хорошую работу, заработали хорошие очки для команды».

Напарник Квята по AlphaTauri Пьер Гасли закончил гонку на девятом месте, но двойной финиш в зачетной зоне все равно не позволил команде сократить отставание от идущей впереди Ferrari. Шарль Леклер принес коллективу из Маранелло восемь очков за финиш на шестом месте, позволив таким образом своей команде еще на два балла оторваться от AlphaTauri. Теперь их разделяют 15 очков.

«Мы довольны, – сказал Квят. – Увы, Ferrari набрала сегодня больше очков, чем мы. Так что нам надо продолжать бороться. Машина хороша. У нас есть темп. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. Но я уверен в наших силах. Мне с каждой гонкой все приятнее управлять машину, и это здорово».