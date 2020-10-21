Квят дал прогноз на исход боя Нурмагомедова с Гэтжи
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Российский пилот следит за миром ММА
Даниил Квят показал себя любителем смешанных единоборств. Российский пилот AlphaTauri дал прогноз на исход поединка чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
Квят в этом бое делает ставку на своего соотечественника.
«Я думаю, что Хабиб победит во втором раунде, – сказал Квят пресс-служба UFC. – Удушающим приемом, где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Гэтжи силен в стойке, будет обмен ударами. Постараюсь посмотреть бой, где бы я ни находился».
Поединок пройдет 24 октября, когда в Формуле 1 состоится Гран При Португалии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Иван Матушкин
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Квят дал прогноз на исход боя Нурмагомедова с Гэтжи
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