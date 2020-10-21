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Формула 1 / Новость

Квят дал прогноз на исход боя Нурмагомедова с Гэтжи

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Квят дал прогноз на исход боя Нурмагомедова с Гэтжи
Автор:
, редактор

Российский пилот следит за миром ММА

Даниил Квят показал себя любителем смешанных единоборств. Российский пилот AlphaTauri дал прогноз на исход поединка чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. 

Квят в этом бое делает ставку на своего соотечественника.

«Я думаю, что Хабиб победит во втором раунде, – сказал Квят пресс-служба UFC. – Удушающим приемом, где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Гэтжи силен в стойке, будет обмен ударами. Постараюсь посмотреть бой, где бы я ни находился».

Поединок пройдет 24 октября, когда в Формуле 1 состоится Гран При Португалии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Автор Иван Матушкин

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