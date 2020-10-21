Квят дал прогноз на исход боя Нурмагомедова с Гэтжи

Даниил Квят показал себя любителем смешанных единоборств. Российский пилот AlphaTauri дал прогноз на исход поединка чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Квят в этом бое делает ставку на своего соотечественника.

«Я думаю, что Хабиб победит во втором раунде, – сказал Квят пресс-служба UFC. – Удушающим приемом, где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Гэтжи силен в стойке, будет обмен ударами. Постараюсь посмотреть бой, где бы я ни находился».

Поединок пройдет 24 октября, когда в Формуле 1 состоится Гран При Португалии.