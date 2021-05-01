Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

Даниил Квят в роли запасного гонщика команды Alpine будет регулярно присутствовать на гонках и активно работать на симуляторе французского коллектива. Об этом сам пилот сообщил в эфире F1 TV по ходу субботней тренировки Гран При Португалии.

«Мы еще не определились до конца с графиком моей работы, – рассказал россиянин. – Но начиная с этого момента я буду присутствовать почти на каждой гонке. И в обязательном порядке буду работать на симуляторе команды. Я еще не полностью реализовал свой потенциал в Формуле 1, я по-прежнему могу быть полезен команде – и сейчас получают удовольствие от того, как начинается моя работа с новым коллективом и новыми коллегами.

Я хорошо знаю Эстебана – был момент в младших формулах, когда мы выступали за одну команду. С Фернандо я никогда столь плотно не работал – поэтому мне особенно интересно смотреть за тем, что и как он делает. Ведь в Формуле 1 ты никогда не останавливаешься в своем развитии и постоянно учишься – в том числе у товарищей по команде».

Также россиянин прокомментировал расклад сил среди команд-середняков – и место коллектива Alpine в этом раскладе.

«Нельзя сказать, что по итогам первых гонок была видна какая-то тенденция. Поэтому многое зависит от того, как будет проходить каждый конкретный гоночный уик-энд. Если отработать этап удачно, пилоты команды вполне могут бороться за места в первой десятке и даже первой восьмерке. И пока для Alpine уик-энд складывается весьма хорошо.

Пятница прошла плодотворно – и важно, что оба гонщика чувствовали себя комфортно за рулем. Было четко понятно, каков баланс машин и как он меняется после той или иной коррекции настроек. Ни пилоты, ни команда не допускали крупных ошибок – а ход третьей тренировки показал, что принятые вечером в пятницу решения, были правильными. Так что, нас наверняка ждет неплохой уик-энд».