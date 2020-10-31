Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Гонка через
19 Часов
:
59 Минут
:
29 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
40 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

Поделились
Комментарии
Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации
Автор:
, Ответственный редактор

По словам российского пилота Ф1, отказ от пятничных тренировок подтолкнул команду продуктивнее работать в субботу утром

В Имолу Формула 1 приехала прямиком из португальского Портимана. Чтобы не заставлять команды излишне спешить при переезде через пол-Европы, организаторы чемпионата заранее объявили, что Гран При Эмилии-Романьи пройдет в два дня – перед квалификацией и гонкой состоится единственная полуторачасовая тренировка.

В итоге первый стартовый ряд вновь достался гонщикам Mercedes, однако в оставшейся части протокола можно найти немало интересных результатов. В частности, оба пилота AlphaTauri добились лучших результатов в сезоне: Пьер Гасли стал четвертым, а Даниил Квят – восьмым. 

Читайте также:

Так высоко на решетке российский пилот не поднимался с прошлогоднего этапа в Монако, когда стартовал седьмым. 

По словам Даниила, команда отлично справилась с новым расписанием Гран При, что и позволило добиться таких результатов. 

«Честно говоря, мне понравился такой формат, – признался Квят в эфире Sky Sports. – Думаю, у этой концепции есть будущее.

Мы хорошо провели сегодняшнюю тренировку, выполнили всю программу по длинным и коротким сериям. Это [двухдневный график] заставило нас быстрее со всем разбираться.

Да, из-за этого прессинг на команду чуть выше, так как ты не можешь позволить себе технические проблемы и тому подобные вещи. Это вызов для каждого, но мне он нравится. 

К тому же, приходится очень быстро учить трассу, это тоже одно из умений для пилотов. Важное умение». 

Репортеры также спросили Квята о планах на будущее, но он сказал, что новостей пока нет: «Я просто делаю свою работу и наслаждаюсь финальными гонками [сезона]. А там посмотрим…

Мы закончим в Абу-Даби, а там посмотрим. Есть вещи, которые не полностью зависят от меня. Я сделаю все, что смогу. в оставшихся гонках, а там, кто знает, какие появятся возможности». 

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов
Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся

Предыдущая новость

Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся

Следующая новость

Марко снова заявил о скором уходе Квята

Марко снова заявил о скором уходе Квята
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле

Марко снова заявил о скором уходе Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко снова заявил о скором уходе Квята

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка (если сразу не нашли Квята, ищите его повыше)
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка (если сразу не нашли Квята, ищите его повыше)

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

Боттас завоевал поул в Имоле, Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Боттас завоевал поул в Имоле, Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Хорнер: Гасли слишком хорош, чтобы вернуть его в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: Гасли слишком хорош, чтобы вернуть его в Red Bull

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто
Формула 1 Формула 1 / Новость

Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

Самое важное:

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле

Марко снова заявил о скором уходе Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко снова заявил о скором уходе Квята

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся

Самое читаемое

1
Формула 1

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле

26мин
2
Формула 1

Марко снова заявил о скором уходе Квята

44мин
3
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решетка (если сразу не нашли Квята, ищите его повыше)

4
Формула 1

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

5
Формула 1

Боттас завоевал поул в Имоле, Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Самое важное:

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле
Формула 1

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле

Марко снова заявил о скором уходе Квята
Формула 1

Марко снова заявил о скором уходе Квята

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации
Формула 1

Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся
Формула 1

Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.