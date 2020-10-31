Квят назвал двухдневный формат уик-энда причиной успеха в квалификации

В Имолу Формула 1 приехала прямиком из португальского Портимана. Чтобы не заставлять команды излишне спешить при переезде через пол-Европы, организаторы чемпионата заранее объявили, что Гран При Эмилии-Романьи пройдет в два дня – перед квалификацией и гонкой состоится единственная полуторачасовая тренировка.

В итоге первый стартовый ряд вновь достался гонщикам Mercedes, однако в оставшейся части протокола можно найти немало интересных результатов. В частности, оба пилота AlphaTauri добились лучших результатов в сезоне: Пьер Гасли стал четвертым, а Даниил Квят – восьмым.

Так высоко на решетке российский пилот не поднимался с прошлогоднего этапа в Монако, когда стартовал седьмым.

По словам Даниила, команда отлично справилась с новым расписанием Гран При, что и позволило добиться таких результатов.

«Честно говоря, мне понравился такой формат, – признался Квят в эфире Sky Sports. – Думаю, у этой концепции есть будущее.

Мы хорошо провели сегодняшнюю тренировку, выполнили всю программу по длинным и коротким сериям. Это [двухдневный график] заставило нас быстрее со всем разбираться.

Да, из-за этого прессинг на команду чуть выше, так как ты не можешь позволить себе технические проблемы и тому подобные вещи. Это вызов для каждого, но мне он нравится.

К тому же, приходится очень быстро учить трассу, это тоже одно из умений для пилотов. Важное умение».

Репортеры также спросили Квята о планах на будущее, но он сказал, что новостей пока нет: «Я просто делаю свою работу и наслаждаюсь финальными гонками [сезона]. А там посмотрим…

Мы закончим в Абу-Даби, а там посмотрим. Есть вещи, которые не полностью зависят от меня. Я сделаю все, что смогу. в оставшихся гонках, а там, кто знает, какие появятся возможности».

Дополнительная информация: Олег Карпов