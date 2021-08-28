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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Квалификацию в Бельгии остановили после серьезной аварии Норриса

Автор:
, Ответственный редактор

Британец разбил машину под дождем в повороте Красная вода

Квалификацию в Бельгии остановили после серьезной аварии Норриса

Ландо Норрис показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации Гран При Бельгии на промежуточных шинах – но к старту третьего дождь заметно усилился. 

Выехав из боксов, гонщик сообщил команде по радио, что на трассе стало гораздо больше луж – но все же начал быструю попытку. В Красной воде его McLaren занесло, Ландо попробовал вернуть контроль над машиной, но его отбросило в барьер. 

Пилот сам выбрался из кокпита, заезды срезу же остановили красными флагами.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию из Спа.

 
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