Квалификацию в Бельгии остановили после серьезной аварии Норриса

Ландо Норрис показал лучшее время в двух первых сегментах квалификации Гран При Бельгии на промежуточных шинах – но к старту третьего дождь заметно усилился.

Выехав из боксов, гонщик сообщил команде по радио, что на трассе стало гораздо больше луж – но все же начал быструю попытку. В Красной воде его McLaren занесло, Ландо попробовал вернуть контроль над машиной, но его отбросило в барьер.

Пилот сам выбрался из кокпита, заезды срезу же остановили красными флагами.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию из Спа.