Квалификационный темп McLaren удивил Норриса

После сложной пятницы Ландо Норрис говорил, что на Гран При Венгрии просто выйти в финал квалификации ему уже будет непросто.

Днем позже молодой пилот выполнил поставленную задачу, обеспечив себе шестую стартовую позицию. При этом он уступил всего 0,006 секунды Пьеру Гасли и 0,068 – Серхио Пересу.

«Я доволен, для нас все могло закончиться куда хуже, – сказал он в интервью Sky Sports. – В то же время, мы так близко к четвертому месту. Отставание столь мало, что отыграть такую разницу всегда возможно. И мы могли быть на две позиции выше. Потому не могу сказать, что проехал безупречно.

Впрочем, это все равно неплохой результат, который позволяет рассчитывать завтра на хорошее выступление».

Норрису предстоит стартовать на самых мягких шинах Soft, как и большинству его соперников из первой десятки. Рассуждая о тактике на гонку, британец отметил: «Первую пару кругов у нас будет преимущество [над соперниками на Meduim]. Когда порядок на трассе сформируется, обогнать будет сложно. Только тактика и пит-стопы смогут что-то поменять.

Так что важно будет не допускать ошибок – тогда появится маленький шанс что-то улучшить».

Дополнительная информация: Филип Клерен