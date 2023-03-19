Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку

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Пока Шарль Леклер бился с Серхио Пересом за победу в квалификации на городской трассе Джидде, его напарник Карлос Сайнс остался только на пятом месте, отстав от партнера по Скудерии на полсекунды. Но после окончания сессии сам испанец, и глава команды Фредерик Вассер объяснили, что у такого результата есть очевидная причина.

Дело в том, что у Карлоса возникли сложности в середине субботней сессии. Ferrari давно использует по субботам одну и ту же схему. После тренировок у каждого гонщика остается по пять свежих комплектов мягкой резины Soft. Леклер и Сайнс используют по одному в первом сегменте, по одному во втором и по два в третьем – для каждой из быстрых попыток. Такой подход позволяет сохранить еще один свежий комплект на гонку.

Монегаск в Джидде отработал по этой схеме и показал второй резкльтат, а вот у Сайнса в Q2 возникли сложности: Карлосу не засчитали время круга за срезку поворота, после чего возник риск вылета из квалификации.

Чтобы гарантировать пилоту выход в финал, ему поставили новую резину. Испанец успешно прошел дальше, но сразу после этого инженер Риккардо Адами предупредил, что первую попытку в Q3 ему придется проводить на уже прикатанном комплекте.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Гленн Данбар

И тут-то мы и подходим к самому интересному. Перед Q3 у Сайнса оставалось два свежих комплекта. И вместо того, чтобы как всегда использовать их для быстрых попыток, команда решает пожертвовать квалификацией, чтобы оставить новый Soft на гонку.

Вспомним, что Сайнс уступил Джорджу Расселлу 0,074 секунды, да и до Фернандо Алонсо было не так далеко – 0,231. Будь у него возможность проехать две быстрых попытки, во второй можно было бы атаковать острее и, весьма вероятно, оказаться на решетке выше. Понятно, что с одним свежим комплектом от лишнего риска лучше было отказаться.

Из действий команды мы делаем вывод, что ей нужен был Soft для воскресной гонки. Причем не какой-то, а непременно свежий Soft. Разумеется, использовать его будут для стартового отрезка.

Почему же Скудерия пошла на такой шаг? Первая причина лежит на поверхности: более мягкие слики обеспечат лучшее сцепление на первых метрах гонки. Но такое объяснение выглядит слишком просто: в Бахрейне на примере Леклера мы уже видели, что этот прием не сработал.

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari Фото: Motorsport Images

Но есть и другая гипотеза. Она связана с теми данными, которые команда увидела во время отработки длинных серий кругов в пятницу. Тогда именно Сайнс работал на самых мягких сликах, и после пяти первых быстрых кругов можно было увидеть явное падение темпа.

Если время первого составило 1:34.964, до уже пятый по счету гонщик преодолел за 1:35.5. Интересно, что похожей была картина и у соперников, которые тоже работали на Soft – в частности, примерно в то же время темп снижался у Макса Ферстаппена и Пьера Гасли.

Если учесть, что в воскресенье гонка продлится 50 кругов, то даже без машины безопасности ее реально будет преодолеть всего с одним пит-стопом. При этом протяженность стартового отрезка на Soft составит 12-15 кругов. В Red Bull и Alpine уже подтвердили, что смогут сделать это, а вот для Ferrari задача выглядит не настолько простой.

Именно поэтому инженерам Скудерии было важно сохранить на воскресенье именно свежий Soft. Уже прикатанный, даже всего на несколько кругов, может серьезно осложнить гонщикам борьбу с соперниками.

SF-23, как показали тесты и этап в Бахрейне, отличается повышенным износом резины. И потому, чтобы точно доехать до окна пит-стопов, стартовую позицию Сайнса решено было принести в жертву. Хотя, конечно, все могло быть сильно проще, не срежь Карлос тот злополучный поворот во втором сегменте.