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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Курьез уик-энда: как Хэмилтон стартовал в гонке в одиночестве

Автор:
, главный редактор

Возобновление Гран При Венгрии после массового завала подарило болельщикам уникальные кадры. И мемы

Курьез уик-энда: как Хэмилтон стартовал в гонке в одиночестве

Что, собственно, случилось?

Гран При Венгрии стартовал, когда трасса была мокрой из-за дождя – и был остановлен в конце первого круга из-за сразу двух аварий в первом повороте. Когда трассу очистили от обломков и остановившихся машин, пилотам предстояло вновь занять места на стартовой решетке и выполнить старт с места.

На прогревочный круг все 15 оставшихся в гонке пилотов отправились на тех же промежуточных шинах, на которых стартовали в первый раз. Но за время паузы асфальт просох настолько, что позволял использовать слики. И 14 гонщиков в конце прогревочного круга отправились не на стартовую решетку, а в боксы за новыми шинами.

В результате привычную стартовую процедуру выполнил один-единственный пилот – Льюис Хэмилтон. И болельщики стали свидетелями более чем редкой картины.

 

Почему же так получилось?

Правила не запрещают менять шины после остановки гонки – и, обладая точным пониманием состояния трассы, было бы логично поставить слики до выезда на прогревочный круг. Но такого понимания у команд не было (ведь в дальней части трассы ситуация могла бы совсем не такой, как на пит-лейне) – поэтому решение могли принять только гонщики, оценив состояние асфальта по ходу прогревочного круга.

А почему Хэмилтон не поехал?

Тут мнения расходятся. Сам гонщик после старта сказал, что в команде допускали возможность возобновления дождя. Руководитель Mercedes Тото Вольф озвучил другую версию. Мол, боксы Mercedes находятся в самом начале пит-лейна – и в случае массового заезда гонщиков в боксы Хэмилтону после переобувания пришлось бы пропустить несколько машин, чтобы избежать возможного штрафа за небезопасный выезд с пит-стопа.

По словам Вольфа, подсчеты Mercedes показали, что британец вернулся бы на трассу только 6-м. Впрочем, на деле, переобувшись через круг после рестарта, гонщик оказался еще дальше – только на 14-м месте. Так что, отказ от переобувания в конце прогревочного круга вполне можно назвать ошибкой, стоившей немецкой команде победы в гонке.

Можно вспомнить, что правилами команде запрещено отдавать какие-то распоряжения пилоту на прогревочном круге. Год назад именно на «Хунгароринге» уже имела место похожая ситуация – и тогда поехавшие вместо старта на переобувание пилоты команды Haas получили по 10 штрафных секунд за то, что получили соответствующие указания с командного мостика. Нельзя исключать, что Хэмилтон на прогревочном круге ждал от команды некого подтверждения и не получил его.

Но есть и более простой вариант ответа. В Формуле 1 лидеры более чем часто предпочитают действовать по более консервативному сценарию – а рисковать предоставляют тем, кому нечего терять.

Все наверняка долго смеялись?

И продолжают смеяться. Хотя этот эпизод был быстро заслонен другими событиями гонки, пользователи соцсетей оперативно успели превратить его в мем.

 

«О. Умно. Так он не сможет ни в кого врезаться» (Джереми Кларксон, в прошлом – ведущий телепрограммы Top Gear).

 

«Никто больше не хочет стартовать рядом с Льюисом: они знают, что только что случилось» (имеется в виду завал, устроенный во время первого старта Валттери Боттасом).

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«Льюис на ужине со всеми, кто стартовал вместе с ним с решетки на рестарте».

 

«Льюис на рестарте, глядя в зеркала: "Не мог же Валттери вообще всех вынести?"».

 

«Льюис на решетке во время рестарта».

 

«Если вы считаете себя лучше Льюиса Хэмилтона, выезжайте на решетку».

 

«Льюис на решетке вместе с пилотами, с которыми он хотел бы соревноваться».

 

«Льюис на решетке вместе с пилотами Ф1, которые лучше его».

 

«Льюис Хэмилтон в одиночестве на стартовой решетке».

 

«Я и все мои друзья, что любят Формулу 1».

Наконец, наиболее креативные пользователи объединили в одном меме события и первого старта, и рестарта.

 

«Льюис негодует, что из-за команды потерял победу на рестарте».

Авария на старте, устроенная Боттасом, спровоцировала не меньше, а даже гораздо больше мемов, чем необычный рестарт в исполнении Хэмилтона. Впрочем, идеи были достачно однообразные: подтверждение контракта на следующий год, сравнение с боулингом, приказ 66 из «Звездных войн». Так что, мы ограничимся только самым смешным.

 

«Стролл после того как в первом повороте тоже вынес всех, кто был рядом – но все внимание досталось Боттасу».

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