«Куплю Расселлу пива». Риккардо рассказал, как спас седьмое место

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Даниэль Риккардо оказался в гонке единственным, кто после длинного первого отрезка на шинах Medium получил на пит-стопе более мягкий состав Soft. Пилот McLaren опустился было на 13-е место, но за счет хорошей скорости смог за 26 кругов пробиться на седьмое.

Австралийца, который не блистал в этом сезоне, признали гонщиком дня. При этом стать «лучшим из остальных» позади соперников из трех топ-команд Даниэлю не помешал даже десятисекундный штраф за столкновение с Юки Цунодой.

Риккардо смог оторваться от Эстебана Окона из Alpine на 12,2 секунды, потому сохранил позицию. Как рассказал он сам после финиша, исход их спора с французом мог получиться иным, так как за четыре круга до финиша в зеркалах McLaren показался Mercedes Джорджа Расселла.

В тот момент британский гонщик занимал четвертое место и догонял Риккардо на круг. Но его шины Hard не позволяли ехать достаточно быстро – потому Расселл очень медленно настигал Даниэля.

«Я очень нервничал, – признался австралиец репортерам после финиша. – Джордж приближался, появились голубые флаги. Я знал, что [из-за необходимости пропустить] потеряю пару секунд, и это может привести к поражению от Окона.

А потом мне сообщили, что Джордж поехал на пит-стоп за шинами для лучшего круга. Он-то, наверное, и не догадывается обо всем, что произошло. А вот я теперь угощу его пивом».

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Риккардо добавил, что не вполне согласен с тем, что получил штраф за аварию с Цунодой.

«Я уже посмотрел несколько повторов, – рассказал гонщик. – Да, большая часть ответственности на мне, но все же я не согласен, что моей вины тут все 100 процентов.

Я не блокировал колеса, я попал на апекс. Честно говоря, я вообще не собирался обгонять в том месте – ну, то есть, мне этого хотелось, но я не собирался поздно тормозить и атаковать.

Мне просто подумалось, что если я удержусь внутри, то он окажется на более грязном асфальте, и мой выход будет лучше. На самом дела, нам не хватило каких-то 20-30 сантиметров, чтобы разъехаться. А то и меньше.

Жаль, что так вышло, я этого не хотел. 10 секунд за такое более чем достаточно, но нам как-то удалось справиться и с этим».

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images