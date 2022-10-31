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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

«Куплю Расселлу пива». Риккардо рассказал, как спас седьмое место

Австралиец стал в Мехико гонщиком дня после прорыва с 13-го на седьмое место. Но все могло сложиться для него совершенно иначе…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Куплю Расселлу пива». Риккардо рассказал, как спас седьмое место
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Даниэль Риккардо оказался в гонке единственным, кто после длинного первого отрезка на шинах Medium получил на пит-стопе более мягкий состав Soft. Пилот McLaren опустился было на 13-е место, но за счет хорошей скорости смог за 26 кругов пробиться на седьмое. 

Австралийца, который не блистал в этом сезоне, признали гонщиком дня. При этом стать «лучшим из остальных» позади соперников из трех топ-команд Даниэлю не помешал даже десятисекундный штраф за столкновение с Юки Цунодой. 

Риккардо смог оторваться от Эстебана Окона из Alpine на 12,2 секунды, потому сохранил позицию. Как рассказал он сам после финиша, исход их спора с французом мог получиться иным, так как за четыре круга до финиша в зеркалах McLaren показался Mercedes Джорджа Расселла. 

В тот момент британский гонщик занимал четвертое место и догонял Риккардо на круг. Но его шины Hard не позволяли ехать достаточно быстро – потому Расселл очень медленно настигал Даниэля.

«Я очень нервничал, – признался австралиец репортерам после финиша. – Джордж приближался, появились голубые флаги. Я знал, что [из-за необходимости пропустить] потеряю пару секунд, и это может привести к поражению от Окона.  

А потом мне сообщили, что Джордж поехал на пит-стоп за шинами для лучшего круга. Он-то, наверное, и не догадывается обо всем, что произошло. А вот я теперь угощу его пивом». 

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Риккардо добавил, что не вполне согласен с тем, что получил штраф за аварию с Цунодой. 

«Я уже посмотрел несколько повторов, – рассказал гонщик. – Да, большая часть ответственности на мне, но все же я не согласен, что моей вины тут все 100 процентов. 

Я не блокировал колеса, я попал на апекс. Честно говоря, я вообще не собирался обгонять в том месте – ну, то есть, мне этого хотелось, но я не собирался поздно тормозить и атаковать.  

Мне просто подумалось, что если я удержусь внутри, то он окажется на более грязном асфальте, и мой выход будет лучше. На самом дела, нам не хватило каких-то 20-30 сантиметров, чтобы разъехаться. А то и меньше.

Жаль, что так вышло, я этого не хотел. 10 секунд за такое более чем достаточно, но нам как-то удалось справиться и с этим».

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

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