Култхард: Виноват Льюис, у топ-пилотов так бывает

Эксперты автоспорта продолжают делиться мнениями о столкновении Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании. Многие действующие пилоты уже заявили, что не видят в эпизоде ничьей вины. А вот экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард согласен с судьями в том, что виновником инцидента стал Хэмилтон.

«Макс оставил Льюису достаточно места, а следовательно, в инциденте виноват Льюис, – цитирует Култхарда Speedweek. – Мы все знаем, что Коупс не тот поворот, где атакуют по внутренней, если только ты действительно не идешь бок о бок. Тогда бы у твоего соперника оставалось достаточно места снаружи. Но Льюис не попал на апекс».

При этом в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена Култхард ничего экстраординарного не видит: «Так было у Сенны с Простом, и у Мэнселла с Пике. Между топ-пилотами так бывает. Самое важное, что никто не пострадал».