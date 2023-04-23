Култхард упрекнул Формулу 1 за стремление все усложнять

В последнее время итоговые протоколы Гран При регулярно снабжаются пометкой «предварительно» – зачастую их приходится переписывать после судейских решений.

Только в нынешнем сезоне Фернандо Алонсо потерял, а затем вновь обрел третье место в Джидде, а Карлос Сайнс долго оставался в неопределенности между четвертой и 12-й позицией в Мельбурне.

Такое отношение к результатам часто становится поводом для критики – многие другие чемпионаты придерживаются политики, согласно которой после клетчатого флага никакие перестановки уже невозможны.

В недавнем эфире программы Race Café на канале Ziggo Sport эту тему затронул победитель 13 Гран При Дэвид Култхард.

«Все это сбивает с толку даже нас – тех, кто давно связан со спортом, – сказал ДиСи. – Что уж говорить о зрителях и гостях этапов и болельщиках у телеэкранов.

Мы все хотим хороших зрелищных гонок. А после финиша нам важно знать, кто выиграл, а кто проиграл. Но в современном мире стало слишком много поводов для всевозможного анализа.

Понятно, что подобное неизбежно, и судейство гонок становится все более сложным делом. Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны, а ведь еще нужно обеспечить зрелищность.

Однако нужно найти способ ускорить эти процессы, чтобы после завершения Гран При иметь окончательные результаты. Мне кажется, недавние события в Мельбурне служат отличным примером того, что такое ненужное усложнение.

Все это скверно смотрелось по ТВ, хотя сами события были яркими. Все любят славные аварии – кроме, конечно, их участников. И спорт можно сделать лучше – для этого и судьи, и команды, и все мы должны работать чуть эффективнее».