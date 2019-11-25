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Формула 1 / Новость

Култхард сравнил Феттеля с боксером перед нокаутом

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Култхард сравнил Феттеля с боксером перед нокаутом
Автор:
, редактор
25 нояб. 2019 г., 07:52

Бывший гонщик Ф1 считает, что четырехкратный чемпион мира уступает соперникам в контактной борьбе.

Себастьян Феттель на 19 очков отстает от своего партнера по Ferrari Шарля Леклера в чемпионате и почти лишился шансов подняться выше пятого места по итогам сезона. Он также проиграл напарнику в квалификационной дуэли и уступает по числу побед, несмотря на то, что монегаск проводит в Скудерии первый год.

Бывший гонщик Ф1Дэвид Култхард, ныне выступающий телеэкспертом, сравнил Феттеля с боксером, который повис на канатах в ожидании последнего удара.

«Себ весь год висит на канатах, – сказал Култхард в эфире Channel 4. – У него тяжелый сезон, из-за того, что молодой Шарль пришел и показал, какая у него скорость. У Шарля куча поул-позиций, он выше в чемпионате, а Себ – четырехкратный чемпион мира. Но прошлые результаты не гарантируют успех в будущем. Отчаянные люди делают отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие».

У Феттеля и Леклера осенью несколько раз возникали заочные конфликты по ходу Гран При. А на последнем этапе в Бразилии пилоты столкнулись, ведя борьбу за позицию, что привело к сходу для обоих.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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