Култхард сравнил Феттеля с боксером перед нокаутом
Бывший гонщик Ф1 считает, что четырехкратный чемпион мира уступает соперникам в контактной борьбе.
Себастьян Феттель на 19 очков отстает от своего партнера по Ferrari Шарля Леклера в чемпионате и почти лишился шансов подняться выше пятого места по итогам сезона. Он также проиграл напарнику в квалификационной дуэли и уступает по числу побед, несмотря на то, что монегаск проводит в Скудерии первый год.
Бывший гонщик Ф1Дэвид Култхард, ныне выступающий телеэкспертом, сравнил Феттеля с боксером, который повис на канатах в ожидании последнего удара.
«Себ весь год висит на канатах, – сказал Култхард в эфире Channel 4. – У него тяжелый сезон, из-за того, что молодой Шарль пришел и показал, какая у него скорость. У Шарля куча поул-позиций, он выше в чемпионате, а Себ – четырехкратный чемпион мира. Но прошлые результаты не гарантируют успех в будущем. Отчаянные люди делают отчаянные вещи. Не скажу, что Себ в отчаянии, но он не так хорош в борьбе колесо в колесо, как другие».
У Феттеля и Леклера осенью несколько раз возникали заочные конфликты по ходу Гран При. А на последнем этапе в Бразилии пилоты столкнулись, ведя борьбу за позицию, что привело к сходу для обоих.
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|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Култхард сравнил Феттеля с боксером перед нокаутом
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