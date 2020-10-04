Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

Эдриан Ньюи возглавляет технический штаб Red Bull с 2006 года. На момент перехода в австрийскую команду на его счету уже было несколько чемпионских машин с Williams и McLaren. С Red Bull он выиграл еще четыре чемпионата.

В 2006-м лидером среди пилотов Red Bull был Дэвид Култхард, который уже работал с Ньюи в McLaren. Шотландец рассказал, что именно он убедил конструктора перебраться на работу в Милтон-Кинс.

«Отношения являются ключевым фактором, – сказал Култхард в эфире Channel 4. – Если вы поддерживали открытые отношения на работе, то вам не трудно доверять друг другу.

Я тогда связался с Эдрианом, потом с Кристианом Хорнером, а потом провей тайный ужин с Эдрианом, чтобы обсудить такую возможность. Потом мы свозили его в Австрию на встречу с Матешицем, чтобы Эдриан посмотрел, какие возможности может предоставить финансирование со стороны Red Bull.

Это его освежило, придало сил и он взялся за то, что многие сочли бы безумие – он взялся за роль в команде, которая не выиграла ни одного Гран При».