Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
67 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

Поделились
Комментарии
Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull
Автор:
, редактор

Шотландский пилот убедил Эдриана сменить место работы за тайным ужином

Эдриан Ньюи возглавляет технический штаб Red Bull с 2006 года. На момент перехода в австрийскую команду на его счету уже было несколько чемпионских машин с Williams и McLaren. С Red Bull он выиграл еще четыре чемпионата.

В 2006-м лидером среди пилотов Red Bull был Дэвид Култхард, который уже работал с Ньюи в McLaren. Шотландец рассказал, что именно он убедил конструктора перебраться на работу в Милтон-Кинс.

«Отношения являются ключевым фактором, – сказал Култхард в эфире Channel 4. – Если вы поддерживали открытые отношения на работе, то вам не трудно доверять друг другу. 

Я тогда связался с Эдрианом, потом с Кристианом Хорнером, а потом провей тайный ужин с Эдрианом, чтобы обсудить такую возможность. Потом мы свозили его в Австрию на встречу с Матешицем, чтобы Эдриан посмотрел, какие возможности может предоставить финансирование со стороны Red Bull. 

Это его освежило, придало сил и он взялся за то, что многие сочли бы безумие – он взялся за роль в команде, которая не выиграла ни одного Гран При».

Читайте также:

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

Предыдущая новость

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Honda уходит из Формулы 1 именно сейчас?

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкая Сибирь. Феттель испугался плохой погоды на «Нюрбургринге»

Самое важное:

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

Самое читаемое

1
Формула 1

Россияне в Ф1 в 2021 году: Мазепин поедет, Шварцман – подождет?

2
Формула 1

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

3
Формула 1

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

4
Формула 1

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

31мин
5
Формула 1

С Квятом и Renault, но без денег, Ньюи и Ферстаппена – чем грозит уход Honda командам Red Bull

Самое важное:

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull
Формула 1

Култхард рассказал, как заманил Ньюи в Red Bull

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo
Формула 1

СМИ: Райкконен и Шумахер – фавориты на места в Alfa Romeo

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull
Формула 1

Ferrari не заинтересована в поставке моторов Red Bull

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года
Формула 1

Марко: Red Bull может уйти из Ф1 в конце любого года

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda
Формула 1

«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.