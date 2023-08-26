Култхард предложил свою кандидатуру на замену Риккардо. Хорнер ему ответил
Бывший пилот и глава команды обменялись шуточными сообщениями – хотя в них при желании можно отыскать скрытый смысл
Даниэль Риккардо на время остался без формулы 1 из-за перелома левой кисти, полученного в аварии по ходу пятничной тренировки голландского Гран При. Когда пилота AlphaTauri отправили из медицинского центра трассы в местную больницу, стало ясно, что дело может принять серьезный оборот.
Именно в этот момент вице-чемпион мира Дэвид Култхард опубликовал в социальных сетях шуточный пост, в котором предложил руководителю Red Bull Racing Кристиану Хорнеру свою кандидатуру на замену австралийцу.
«Дорогой Кристиан, – написал 52-летний экс-пилот. – Пожалуйста, изучи мою презентацию в PowerPoint, в ней я излагаю, почему на место Даниэля следует взять именно меня».
На кадрах презентации Дэвид привел аргументы в свою пользу:
* я быстр на трассе
* я принес Red Bull первый подиум
* мы отлично ладим с инженерами команды
* это сделает меня седьмым по старшинству пилотом в истории Ф1
За шуточным тоном шотландца можно было уловить прозрачный намек – несмотря на собственную молодежную программу, у Red Bull нет сейчас в запасе молодых талантов, которых можно было бы назвать будущими чемпионами.
Хорнер явно уловил эту мысль: в его ответе за юмором угадывается желание подколоть оппонента.
«Дорогой ДиСи, – написал глава RBR. – Большое спасибо за твою заявку. Даже несмотря на твои многочисленные аварии в гонках, нам и впрямь может понадобиться такой запасной пилот. А на фоне твоих седин даже Фернандо Алонсо сможет вновь почувствовать себя молодым».
Место Риккардо за рулем AlphaTauri в Зандфорте займет 21-летний Лиам Лоусон.
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