Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull
По словам бывшего гонщика Формулы 1, Макс Ферстаппен достоин того, чтобы бороться за победу в каждом Гран При.
Макс Ферстаппен закончил сезон-2019 на третьем месте в общем зачете, уступив только гонщикам Mercedes. В следующем году он в последний раз получит шанс может стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1 – но если ему это не удастся, рекорд сохранит Себастьян Феттель.
По мнению вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда, который также выступал за Red Bull, сезон 2020 года станет определяющим для карьеры Ферстаппена, и если машина не позволит голландцу участвовать в борьбе за титул, ему следует покинуть команду.
«Макс является одним из лучших пилотов, – цитирует Култхарда голландское издание De Telegraaf. – Но его возможности ограничены машиной. Было бы круто для Формулы 1, если бы у Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера была бы техникапримерно одного уровня. Вот тогда бы мы увидели выдающуюся борьбу.
Но в последние шесть лет лучшая машина была у Mercedes. Мне нравится видеть Макса в цветах Red Bull, но я пойму его желание уйти, если в 2020 году машина не позволит ему бороться за титул. Ему необходим шанс сражаться за победу в каждом Гран При, а сейчас этого нет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дэвид Култхард , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull
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