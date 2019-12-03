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Формула 1 / Новость

Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull

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Култхард посоветовал Ферстаппену уйти из Red Bull
Автор:
, Редактор
3 дек. 2019 г., 09:19

По словам бывшего гонщика Формулы 1, Макс Ферстаппен достоин того, чтобы бороться за победу в каждом Гран При.

Макс Ферстаппен закончил сезон-2019 на третьем месте в общем зачете, уступив только гонщикам Mercedes. В следующем году он в последний раз получит шанс может стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1 – но если ему это не удастся, рекорд сохранит Себастьян Феттель.

По мнению вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда, который также выступал за Red Bull, сезон 2020 года станет определяющим для карьеры Ферстаппена, и если машина не позволит голландцу участвовать в борьбе за титул, ему следует покинуть команду.

«Макс является одним из лучших пилотов, – цитирует Култхарда голландское издание De Telegraaf. – Но его возможности ограничены машиной. Было бы круто для Формулы 1, если бы у Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера  была бы техникапримерно одного уровня. Вот тогда бы мы увидели выдающуюся борьбу.

Но в последние шесть лет лучшая машина была у Mercedes. Мне нравится видеть Макса в цветах Red Bull, но я пойму его желание уйти, если в 2020 году машина не позволит ему бороться за титул. Ему необходим шанс сражаться за победу в каждом Гран При, а сейчас этого нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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