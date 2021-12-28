Макс Ферстаппен стал 34-м чемпионом мира Формулы 1, прервав чемпионскую поступь Льюиса Хэмилтона и не дав тому опередить Михаэля Шумахера в исторической книге рекордов. При этом победа пришла к голландцу благодаря обгону на самом последнем круге всего сезона, а ее обстоятельства еще долго будут оставаться предметом для жарких дискуссий.

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард нашел свое – и весьма примечательное – объяснение того, что позволило Максу взять верх.

«Он является невероятно сильной личностью и потрясающим атлетом, – отметил шотландец в интервью Channel 4. – Он великолепен и неоднозначен. Знаем ли мы еще хоть кого-то, кто сочетал бы два этих качества? Айртон Сенна, Михаэль Шумахер – вот, пожалуй, и все. Подобное удается лишь очень немногим.

Надо признать, Льюис выиграл невероятное количество титулов, причем сделал это чисто. С ним практически никогда не были связаны никакие противоречия.

Учитывая мощь Mercedes и Льюиса, Максу действительно требовалось придумать что-то особенное. И он придумал: даже когда дверь лишь самую малость приоткрыта, он всегда устремляется туда.

И тогда Льюис вынужден открывать дверь больше, видя, как тот приближается. Все это позволило Максу психологически воздействовать на Льюиса, залезть ему в голову».

ДиСи добавил: «Максу пришлось сражаться за победы на протяжении всего пути, он ведь даже в Ф1 попал, пропустив почти все "младшие" классы. Он никого не боится. У него просто нет такой эмоции на трассе. И именно это впечатляет меня в нем больше всего. Если есть свободное место – он уже направляется туда без толики сомнений.

Когда я сам выступал в гонках, то всегда взвешивал, стоит мне рисковать или нет. Макс поступает иначе, что и выделяет его среди всех».