Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест
Формула 1 Новости

Култхард объяснил успех Макса: Он смог залезть Льюису в голову

Автор:
, Ответственный редактор

Шотландский экс-пилот Ф1 рассказал, какую роль в борьбе за титул чемпиона 2021 года сыграл психологический фактор

Култхард объяснил успех Макса: Он смог залезть Льюису в голову

Макс Ферстаппен стал 34-м чемпионом мира Формулы 1, прервав чемпионскую поступь Льюиса Хэмилтона и не дав тому опередить Михаэля Шумахера в исторической книге рекордов. При этом победа пришла к голландцу благодаря обгону на самом последнем круге всего сезона, а ее обстоятельства еще долго будут оставаться предметом для жарких дискуссий. 

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард нашел свое – и весьма примечательное – объяснение того, что позволило Максу взять верх. 

«Он является невероятно сильной личностью и потрясающим атлетом, – отметил шотландец в интервью Channel 4. – Он великолепен и неоднозначен. Знаем ли мы еще хоть кого-то, кто сочетал бы два этих качества? Айртон Сенна, Михаэль Шумахер – вот, пожалуй, и все. Подобное удается лишь очень немногим. 

Надо признать, Льюис выиграл невероятное количество титулов, причем сделал это чисто. С ним практически никогда не были связаны никакие противоречия. 

Учитывая мощь Mercedes и Льюиса, Максу действительно требовалось придумать что-то особенное. И он придумал: даже когда дверь лишь самую малость приоткрыта, он всегда устремляется туда. 

И тогда Льюис вынужден открывать дверь больше, видя, как тот приближается. Все это позволило Максу психологически воздействовать на Льюиса, залезть ему в голову». 

ДиСи добавил: «Максу пришлось сражаться за победы на протяжении всего пути, он ведь даже в Ф1 попал, пропустив почти все "младшие" классы. Он никого не боится. У него просто нет такой эмоции на трассе. И именно это впечатляет меня в нем больше всего. Если есть свободное место – он уже направляется туда без толики сомнений. 

Когда я сам выступал в гонках, то всегда взвешивал, стоит мне рисковать или нет. Макс поступает иначе, что и выделяет его среди всех».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест
Предыдущая новость

Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест

Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хилл посоветовал Расселлу, как вести себя с Хэмилтоном
Формула 1

Хилл посоветовал Расселлу, как вести себя с Хэмилтоном

Самые зрелищные аварии Формулы 1 в 2021 году
Формула 1

Самые зрелищные аварии Формулы 1 в 2021 году

Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?
Формула 1

Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?

Дэвид Култхард Больше от
Дэвид Култхард
Йос рассказал, о чем говорил с отцом Льюиса после финала сезона
Формула 1

Йос рассказал, о чем говорил с отцом Льюиса после финала сезона

Култхард не поверил в слухи об уходе Хэмилтона из Ф1
Формула 1

Култхард не поверил в слухи об уходе Хэмилтона из Ф1

Авария в Джидде напомнила Култхарду столкновение с Шумахером в Спа Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Авария в Джидде напомнила Култхарду столкновение с Шумахером в Спа

Самое важное:

Култхард объяснил успех Макса: Он смог залезть Льюису в голову
Формула 1 Формула 1

Култхард объяснил успех Макса: Он смог залезть Льюису в голову

Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест
Формула 1 Формула 1

Шасси Ferrari 2022 года успешно выдержало краш-тест

Технический анализ: эволюция машины Haas в сезоне-2021
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: эволюция машины Haas в сезоне-2021

Будет ли у Williams первый пилот в 2022-м? В команде ответили
Формула 1 Формула 1

Будет ли у Williams первый пилот в 2022-м? В команде ответили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.