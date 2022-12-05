Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году

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По итогам прошедшего сезона Формулы 1 Макс Ферстаппен стал 17-м пилотом в истории, сумевшим завоевать более одного чемпионского титула. Его преимущество над соперниками было столь серьезным, что гонщика Red Bull по умолчанию считают главным фаворитом на 2023 год.

Так как правила чемпионата остались прежними, соперникам будет непросто лишить того технического преимущества, которое команда явно продемонстрировала во второй половине минувшего сезона – за 11 последних Гран При Ферстаппен и его напарник Серхио Перес отдали соперникам всего одну победу.

Однако участник 15 сезонов Ф1 и телеэксперт Дэвид Култхард напомнил, что важно учитывать и другие факторы. В частности, из-за штрафа за превышение лимита бюджетов по итогам 2021 года Red Bull Racing не сможет так активно работать над своей машиной.

«Эра Ферстаппена вполне может закончиться после двух титулов, – объяснил экс-пилот на церемонии Autosport Awards в Лондоне. – Вовсе не потому, что он больше не выдающийся гонким. Но может получиться так, что в предстоящих сезонах Макс останется без чемпионской машины. Никто не может знать этого заранее».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, торт и Дэвид Култхард Фото: Red Bull Content Pool

ДиСи продолжил: «Льюис [Хэмилтон] мог бы уже быть девятикратным чемпионом – впрочем, он часто располагал быстрой машиной и выиграл семь титулов. [Фернандо] Алонсо – совсем другая история.

Он должен был одержать куда больше двух побед в чемпионате, но его собственный выбор [команды] и воля гоночных богов привели к тому, что мы видим. Он проведет предстоящий год за рулем Aston Martin, хотя даже там у него есть шанс на титул. Фернандо совсем не растерял прежних умений».