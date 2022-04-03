Култхард: Не согласен с критикой Расселла

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Джордж Расселл довольно неплохо начал сезон в новой для себя команде Mercedes: на первых двух Гран При сезона британец финишировал четвертым и пятым. Однако, по всей видимости, некоторые эксперты автоспортивного сообщества посчитали первые выступления Джорджа за рулем W13 не самыми успешными, поскольку Расселл не смог держаться в темпе Ferrari и Red Bull – хотя на самом деле данные результаты связаны с уровнем самой машины «Серебряных стрел».

Экс-гонщик Ф1 Дэвид Култхард отметил, что не согласен с критикой пилота. «Есть некоторые люди, посчитавшие, что первые пару гонок Джордж провел не на должен уровне, – рассказал Култхард Sunday Mirror. – Я с этим не согласен. Ситуация такова, что Ferrari и Red Bull сильно оторвались от соперников. Так что мне кажется, Джордж хорошо справился с машиной и сложившейся ситуацией.

Я был очень впечатлен: он выступил в соответствие с моими ожиданиями. Джордж отлично сложен во всех отношениях – он быстр и знает, как правильно общаться с командой. Он современная версия профессионального гонщика высокого уровня. Я думал об этом перед началом сезона и сейчас мое мнение никак не изменилось».