Култхард не поверил в угрозу Хэму от напарника: Расселл пока ходит под стол

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В драматичном финале сезона Формулы 1 2021 года в Абу-Даби победа и титул достались Максу Ферстаппену, а Льюис Хэмилтон не смог стать чемпионом в восьмой раз в карьере.

В новом сезоне Ферстаппен попробует защитить титул, а Хэмилтон постарается ему помешать. К тому же в борьбу может вмешаться новый молодой напарник Хэмилтона Джордж Расселл, который получит такую же машину Mercedes.

Впрочем, по мнению экс-пилота Формулы 1 Дэвида Култхарда, Хэмилтону можно в первый год не переживать насчет молодого напарника.

«Полагаю, что Джордж Расселл будет регулярно побеждать, – сказал Култхард изданию The Telegraf. – Но в то же время ему еще нужно влиться в команду, а он пока еще не более чем щенок, который ходит под стол».

Так что Култхард рассчитывает на продолжение борьбы Хэмилтона и Ферстаппена в новом сезоне.

«Не думаю, что после Абу-Даби что-то изменится. Конечно, Льюис хотел победить. И конечно, он очень эмоционально на это среагировал. Любой бы так поступил на его месте. Но на самом деле Тото Вольф, команда и все болельщики испытали еще больший шок, чем Льюис.

На деле эйфория от победы проходит также быстро, как и горечь от поражения. Хэмилтон просто устанет от всех этих разговоров про то, что у него украли победу, что он – настоящий чемпион», – заявил экс-пилот Red Bull.