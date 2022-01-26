Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон
Формула 1 Новости

Култхард не поверил в угрозу Хэму от напарника: Расселл пока ходит под стол

Автор:
, Редактор

По мнению бывшего пилота Red Bull, у Хэмилтона будет шанс отыграться в 2022 году, и напарник ему в этом не помешает

Култхард не поверил в угрозу Хэму от напарника: Расселл пока ходит под стол
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В драматичном финале сезона Формулы 1 2021 года в Абу-Даби победа и титул достались Максу Ферстаппену, а Льюис Хэмилтон не смог стать чемпионом в восьмой раз в карьере.

В новом сезоне Ферстаппен попробует защитить титул, а Хэмилтон постарается ему помешать. К тому же в борьбу может вмешаться новый молодой напарник Хэмилтона Джордж Расселл, который получит такую же машину Mercedes.

Впрочем, по мнению экс-пилота Формулы 1 Дэвида Култхарда, Хэмилтону можно в первый год не переживать насчет молодого напарника.

«Полагаю, что Джордж Расселл будет регулярно побеждать, – сказал Култхард изданию The Telegraf. – Но в то же время ему еще нужно влиться в команду, а он пока еще не более чем щенок, который ходит под стол».

Так что Култхард рассчитывает на продолжение борьбы Хэмилтона и Ферстаппена в новом сезоне.

«Не думаю, что после Абу-Даби что-то изменится. Конечно, Льюис хотел победить. И конечно, он очень эмоционально на это среагировал. Любой бы так поступил на его месте. Но на самом деле Тото Вольф, команда и все болельщики испытали еще больший шок, чем Льюис.

На деле эйфория от победы проходит также быстро, как и горечь от поражения. Хэмилтон просто устанет от всех этих разговоров про то, что у него украли победу, что он – настоящий чемпион», – заявил экс-пилот Red Bull.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон
Предыдущая новость

Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен
Формула E

Удалось ли ФЕ исправить формат квалификации? Эванс не уверен

Маркес поправился. Он примет участие в тестах MotoGP
MotoGP

Маркес поправился. Он примет участие в тестах MotoGP

Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка презентация команды RNF MotoGP
MotoGP

Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется
Формула 1

Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется

Расселл: Даже рад, что в 2020 году не победил за Mercedes в Бахрейне
Формула 1

Расселл: Даже рад, что в 2020 году не победил за Mercedes в Бахрейне

Расселл вспомнил, как однажды изменил Mercedes с Volkswagen
Формула 1

Расселл вспомнил, как однажды изменил Mercedes с Volkswagen

Самое важное:

Култхард не поверил в угрозу Хэму от напарника: Расселл пока ходит под стол
Формула 1 Формула 1

Култхард не поверил в угрозу Хэму от напарника: Расселл пока ходит под стол

Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон
Формула 1 Формула 1

Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон

Pirelli: Пит-стопов будет меньше, зато обгонов – больше
Формула 1 Формула 1

Pirelli: Пит-стопов будет меньше, зато обгонов – больше

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности
Формула 1 Формула 1

Ferrari пришлось отложить тесты из-за сомнений в их легальности

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.