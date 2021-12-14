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Формула 1 Новость

Култхард не поверил в слухи об уходе Хэмилтона из Ф1

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, Ответственный редактор

Шотландец объяснил, почему поражение в споре за титул не выбьет самого успешного пилота Ф1 из колеи

Култхард не поверил в слухи об уходе Хэмилтона из Ф1

Льюис Хэмилтон этим летом продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года. Однако после того, как на Гран При Абу-Даби он не смог завоевать восьмой чемпионский титул, уступив на последнем круге Максу Ферстаппену, среди болельщиков появились предположения, что именитый гонщик может объявить о прекращении выступлений. 

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Однако бывший пилот Ф1, эксперт и телеведущий Дэвид Култхард назвал такое развитие событий практически невозможным. По его мнению, Льюис и прежде проигрывал спор за титул – в 2007 году Кими Райкконену и в 2016-м Нико Росбергу, – потому умеет справляться с такими ситуациями и продолжит выступления, чтобы добиться новых успехов.

«Его нацеленность и мотивация не вызывают сомнений, – рассказал 50-летний ДиСи в эфире BBC Radio 5. – Он показал, почему является семикратным чемпионом мира. Он является выдающимся спортсменом и незаурядным человеком.

Он уже подтвердил, что намерен гоняться еще два года. Он командный игрок, он верен своей команде – и в будущем году постарается завоевать восьмой титул».

Дэвид добавил: «Думаю, он уже достиг внутреннего спокойствия. Разумеется, исход борьбы огорчил его, и это еще мягко говоря. Но попробуйте поставить себя на его место. Он великолепный гонщик, у него множество побед, по ходу своей карьеры он много раз преодолевал различные невзгоды.

Это просто еще один сложный момент, который нисколько не умаляет всех его достижений. Он являет собой прекрасный пример того, как надо справляться с трудностями. 

Да, он встретил со стороны Ферстаппена серьезное сопротивление – но именно ради таких моментов он и живет. Сейчас он больше всего хочет отыграться и вновь продемонстрировать свое превосходство».

После финиша гонки на «Яс-Марине» Хэмилтон дал короткое интервью под подиумом, после чего больше не общался с журналистами. Ожидается, что услышать ответы британца на интересующие всех вопросы можно будет в четверг, когда гонщик примет участие в церемонии награждения FIA в Париже. 

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