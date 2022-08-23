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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Култхард назвал Ferrari фаворитом второй половины сезона Ф1

По мнению ДиСи, команда сделает выводы из допущенных ошибок и сможет регулярно опережать Red Bull

Автор:
, Редактор (Турция)
Култхард назвал Ferrari фаворитом второй половины сезона Ф1
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Несмотря на отличную скорость и множество поулов, Ferrari завоевала до летних каникул всего четыре победы в 13 Гран При. Многочисленные проблемы и ошибки стоили команде и ее гонщикам множества потерянных очков – сейчас для борьбы за титул Скудерии необходимо регулярно опережать соперников из Red Bull.

Вице-чемпион мира Дэвид Култхард уверен, что в осенних гонках Ferrari будет гораздо сильнее. Однако шотландец не уверен, что этого ей хватит для чемпионства. 

«Они построили очень быструю машину, у них два отличных гонщика, – приводит слова ДиСи Jalopnik. – Шарль [Леклер] отлично смотрелся в квалификациях первой части сезона. Карлос [Сайнс] постепенно прибавляет, в последних гонках до перерыва у него была хорошая скорость. 

Думаю, во второй половине сезона команда станет реальной угрозой для Red Bull в споре за победы. Но если говорить о положении в чемпионате, то отставание уже слишком велико, чтобы назвать шансы реальными. Впрочем, надо посмотреть. 

В первой половине чемпионата Ferrari несколько раз подводила техника, они ошибались тактически. Но Red Bull потребуется ставить новые моторы, осенью их ждут штрафы. Понятно, что они предпочтут получать их там, где проще отыгрывать позиции».

Дэвид добавил: «Формула 1 продолжает удивлять. То, что мы увидели до каникул, было одним из лучших зрелищ за последнее время. Частью этого шоу стали и аварии. Но также мы увидели классные сражения за поулы и победы. А впереди еще девять гонок».

На вопрос о форме и потенциале Mercedes победитель 13 Гран При ответил так: «Я с интересом жду, что они покажут. Пока их машине совсем не подходили длинные прямые и быстрые повороты. Если в Спа они будут близко к лидером, то дальше смогут бороться за подиум в каждой гонке. Для них крайне важно, как покажут себя новинки для бельгийской гонки.  

Также важно помнить, что в предстоящей гонке свое слово могут сказать и холодная погода с дождем».

Гран При в Спа пройдет 26-28 августа. Команды Ф1 уже собрались в паддоке арденской трассы. 

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