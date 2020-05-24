Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1

Поделились
Комментарии
Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1
Автор:
, редактор
24 мая 2020 г., 07:38

Экс-пилот Ф1 предрекает гонщику Ferrari неожиданный шаг

По мнению многочисленных источников, у Себастьяна Феттеля есть только два варианта остаться в Формуле 1 в 2021 году – получить место в Mercedes или Renault.

При этом в Mercedes против его прихода выступает глава команды Тото Вольф, а за место в Renault немец якобы конкурирует с Фернандо Алонсо, да и сам Феттель может не захотеть выступать за среднюю команду. Однако бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что есть и другой вариант.

«Перейдет ли Феттель в Aston Martin? – цитирует шотландца Daily Express. – Он мог бы стать акционером, начать новую стадию карьеры, это могло бы стать неожиданным вариантом.

У Лоуренса Стролла большие планы на будущий успех Aston Martin, и сейчас Феттель мог бы стать для них превосходным активом. С его знаниями и опытом в Red Bull и в Ferrari».

Култхард также оценил шансы на подобный переход: «Я привык рассуждать так – в Ф1 возможно все, что только можно представить».

Читайте также:

Следующая новость
Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1

Предыдущая новость

Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
NASCAR Cup

Попов разочаровался в российских болельщиках Формулы 1

2
Формула 1

Искусство уйти. 11 пилотов, которые не смогли красиво расстаться с Ф1

3
Формула 1

Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1

4
Формула 1

Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1

5
IndyCar

10 знаменитых эпизодов самой грандиозной гонки США

Последние видео

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:51
Формула 1

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед? 01:26
Формула 1

Монреаль другими глазами. Что если проехать круг в Канаде задом наперед?

Самое важное:

Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1
F1

Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1

Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1
F1

Подробности: как новый регламент изменит Формулу 1

Формула 1 на карантине разочаровала Вольфа
F1

Формула 1 на карантине разочаровала Вольфа

Искусство уйти. 11 пилотов, которые не смогли красиво расстаться с Ф1
F1

Искусство уйти. 11 пилотов, которые не смогли красиво расстаться с Ф1

Риккардо объяснил, как карантин поможет ему продлить карьеру
F1

Риккардо объяснил, как карантин поможет ему продлить карьеру

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.