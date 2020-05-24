Култхард нашел для Феттеля место в Формуле 1

По мнению многочисленных источников, у Себастьяна Феттеля есть только два варианта остаться в Формуле 1 в 2021 году – получить место в Mercedes или Renault.

При этом в Mercedes против его прихода выступает глава команды Тото Вольф, а за место в Renault немец якобы конкурирует с Фернандо Алонсо, да и сам Феттель может не захотеть выступать за среднюю команду. Однако бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что есть и другой вариант.

«Перейдет ли Феттель в Aston Martin? – цитирует шотландца Daily Express. – Он мог бы стать акционером, начать новую стадию карьеры, это могло бы стать неожиданным вариантом.

У Лоуренса Стролла большие планы на будущий успех Aston Martin, и сейчас Феттель мог бы стать для них превосходным активом. С его знаниями и опытом в Red Bull и в Ferrari».

Култхард также оценил шансы на подобный переход: «Я привык рассуждать так – в Ф1 возможно все, что только можно представить».