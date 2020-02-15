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Формула 1 / Новость

Култхард на нашел для Алонсо места в Формуле 1

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Култхард на нашел для Алонсо места в Формуле 1
Автор:
, Редактор
15 февр. 2020 г., 11:35

Бывший напарник Мики Хаккинена, однако, назвал Алонсо одним из величайших гонщиков в истории Ф1

38-летний Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года. С тех пор он повторно выиграл «24 часа Ле-Мана», неплохо дебютировал в «Дакаре», но не сумел выйти на старт «500 миль Индианаполиса».

Алонсо не раз говорил, что готов вернуться в Формулу 1 если не в 2020, то в 2021 году, однако пока не было никакой информации о том, чтобы он получил какие-либо реальные предложения. По мнению бывшего пилота Ф1 Дэвида Култхарда, таковых уже и не последует.

«Я знаю, что он хочет вернуться, но не думаю, что у него получится, – признался Култхард изданию As.com на презентации Alpha Tauri, где он выступал в роли ведущего шоу. – Вряд ли он нужен Mercedes или Ferrari. То же можно сказать и о Red Bull. Куда еще? Назад в McLaren?

Лично я считаю Алондо одним из самых талантливых пилотов за всю историю Формулы 1. В одном ряду с Хэмилтоном, Шумахером и Сенной. Что бы он не пилотировал, он делал это на пределе. Но для каждого наступает момент, когда пора заканчивать. И думаю, сейчас это можно сказать и про него».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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