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По ходу минувшей гонки Формулы 1 в Джидде пилоты Alpine Эстебан Окон и Фернандо Алонсо на протяжении нескольких кругов довольно интенсивно и местами даже жестко боролись на трассе. Двукратный чемпион несколько раз пытался обойти своего напарника, однако Окон долго не сдавался. В конце концов Фернандо удалось опередить Эстебана – но на этом все не закончилось: из-за потерянного времени на защите и нападении Окона догнал Валттери Боттас, который смог обогнать француза и как бы разбить пару Alpine своим присутствием.

Нередко в подобных ситуациях команды запрещают своим пилотам бороться: глава Alpine Отмар Сафнауэр принял данное решение только после того, как Алонсо оказался впереди и смог немного оторваться от напарника.

Экс-гонщик Ф1 Дэдвид Култхард не совсем оценил такой подход со стороны Сафнауэра.

«Я немного поговорил с Отмаром лично и спросил, не был ли он против такого соперничества, – рассказал Култхард в эфире Channel 4. – И он ответил: “У меня нет проблем с тем, что они борются на ранних этапах сезона, потому что это не стоило нам много времени”. Больше всего его разочаровал сход Алонсо.

Лично мое мнение таково – если бы я был на его месте, то, думаю, остановил бы их борьбу раньше, потому что они должны стремиться к подиумам. У них была победа в прошлом году, когда они помогли друг другу, так что им нужно пользоваться такими возможностями. И хотя подобная борьба интересна, но она не позволит им проводить гонку в самом быстром темпе».

По итогу гонки в Джидде Алонсо сошел, а Окон финишировал шестым.