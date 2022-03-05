Култхард: Лучшие годы Ферстаппена еще впереди

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Макс Ферстаппен выступает в Формуле 1 уже восьмой сезон, однако голландцу, дебютировавшему в 17 лет, пока только 24 года. В прошлом году он завоевал свой первый чемпионский титул, и он вряд ли останется последним. По крайней мере в этом уверен бывший пилот Red Bull Дэвид Култхард, который заявил, что лучший возраст для гонщика – это около 30 лет, так что действительно быстрого Ферстаппена мы пока не видели.

«На самом деле я почувствовал себя по-настоящему зрелым только ближе к тридцати годам, – цитирует Култхарда Daily Express. – Именно в это время, когда я находился на пике своей формы. Полагаю, что и у Макса лучшие годы тоже еще впереди.

При этом Макс с самого начала выглядел невероятно зрелым для своего возраста. Он же пришел в чемпионат в возрасте вообще 17 лет. А в 18 выиграл свой первый Гран При.

Он особенный. Все пилоты Формулы 1 хороши, но Макс действительно особенный. В то же время я согласен с тем, что он пойдет на все в борьбе за титул, Он лучше врежется куда-то и выиграет, чем проиграет».