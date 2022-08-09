Култхард: Леклер не виноват в авариях, это его стиль вождения

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команду Ferrari можно назвать самой несчастливой в том сезоне. Построив один из быстрейших болидов, Скудерия уже почти проиграла титулы Red Bull: то по причине отказа техники, то из-за тактических ошибок, то из-за аварий по вине пилотов, в первую очередь нынешнего лидера коллектива Шарля Леклера.

Ошибки последнего не являются такой уж проблемой, заявил экс-пилот Формулы 1 Дэвид Култхард.

«Я не был удивлен очередной аварией Леклера потому, что он так всю свою карьеру в Феормуле 1 поступает, – заявил Култхард в эфире Chanel4. – В Азербайджане еще в 2019 году он срезался в стену и потом сокрушался на тему какой он глупый.

Он не глупый, он чертовски быстрый. Просто ему все еще не хватает зрелости пилота топ-команды Формулы 1, к которому привлечено столько внимания. Скудерия не просто команда, это целый мир, отдельная страна со своими гражданами – тифози.

Леклеру просто надо перестать корить себя за мелкие ошибки и напомнить себе, что и Макс Ферстаппен в первые годы часто их допускал. И тогда все у него получится».