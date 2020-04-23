Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
Бывший напарник считает, что выступающему за Alfa Romeo ветерану рано завершать карьеру
Кими Райкконен некоторое время назад назвал Себастьяна Феттеля и Дэвида Култхарда лучшими напарниками в своей карьере. В свою очередь, Култхард признал, что ему тоже нравилось работать в паре с финном в McLaren – однако друзьями пилоты так и не стали.
«У нас была разница в возрасте, но когда ты старше – она значения не имеет, – сказал шотландец в интервью RTE. – Кими был очень тихим, но явно очень быстрым. Мне необязательно было дружить с ним, но я хотел, чтобы команда в целом выступала как можно лучше.
Иногда мы с ним еще общаемся, но как-то мимоходом. Мы совершенно разные люди с разными интересами».
Култхард добавил, что 41-летний Райкконен вполне может остаться в Формуле 1 еще на пару сезонов: «Конечно, свой пик он прошел, но он один из быстрейших в Ф1 и может поддерживать темп за рулем Alfa Romeo еще несколько лет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дэвид Култхард , Кими Райкконен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
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