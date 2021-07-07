Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими Следующая / Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1 Новости

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Автор:
, редактор

Эксперты считают, что возраст стал сказываться на пилотаже Кими

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Кими Райкконен стал виновником столкновения с Себастьяном Феттелем на последнем круге Гран При Австрии. Феттель предположил, что дело было в недопонимании, но судьи выписали финну штраф. 

41-летний Райкконен является самым возрастным пилотом в Формуле 1. И его бывший напарник Дэвид Култхард полагает, что на финне начал сказываться его возраст.

«Мне было 37, когда я ушел, – цитирует Култхарда Bild. – Ты внезапно начинаешь делать ошибки [из-за возраста], но не хочешь их признавать. Однако дело в тебе.

Я заметил, что проблема в слабой концентрации, особенно ближе к концу гонки. То же самое было у Михаэля Шумахера в его последний сезон».

С Култхардом согласился босс Mercedes Тото Вольф: «Я иногда чувствую себя вымотанным после долгой поездки по автобану. В какой-то момент твой возраст становится всем заметен. Может, во время инцидента Кими смотрел на часы, чтобы понять, когда уже гонка закончится!»

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Предыдущая новость

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Следующая новость

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

3 ч
2
Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

4 ч
3
Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

20 ч
4
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

2 ч
5
Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

1 дн
Самое важное:
Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

1 ч
Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

1 ч
Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

2 ч
Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

2 ч
Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет
Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

Дэвид Култхард Больше от
Дэвид Култхард
«Странно и скучно». Култхард разнес подход Pirelli к Формуле 1
Формула 1

«Странно и скучно». Култхард разнес подход Pirelli к Формуле 1

Феттель обеспокоил Уэббера и Култхарда Гран При Бахрейна
Формула 1

Феттель обеспокоил Уэббера и Култхарда

Ферстаппен назвал поул подарком на юбилей Култхарда Гран При Бахрейна
Формула 1

Ферстаппен назвал поул подарком на юбилей Култхарда

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен доминирует в Формуле 1 сильнее, чем кто-либо за 58 лет

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон одобряет переход Расселла в Mercedes? Ответ Вольфа

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов
Формула 1 Формула 1

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1 Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа
Формула 1 Формула 1

Цунода поспорил с главным судьей Ф1 из-за штрафа

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1 Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1 Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Самое важное:

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022
Формула 1 Формула 1

Гран При Австралии вряд ли будет открывать сезон-2022

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен нацелился везде доминировать как в Австрии

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена
Формула 1 Формула 1

Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими
Формула 1 Формула 1

Ferrari не будет отвечать на обновления McLaren своими

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.