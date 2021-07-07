Култхард и Вольф увидели старость Райкконена

Кими Райкконен стал виновником столкновения с Себастьяном Феттелем на последнем круге Гран При Австрии. Феттель предположил, что дело было в недопонимании, но судьи выписали финну штраф.

41-летний Райкконен является самым возрастным пилотом в Формуле 1. И его бывший напарник Дэвид Култхард полагает, что на финне начал сказываться его возраст.

«Мне было 37, когда я ушел, – цитирует Култхарда Bild. – Ты внезапно начинаешь делать ошибки [из-за возраста], но не хочешь их признавать. Однако дело в тебе.

Я заметил, что проблема в слабой концентрации, особенно ближе к концу гонки. То же самое было у Михаэля Шумахера в его последний сезон».

С Култхардом согласился босс Mercedes Тото Вольф: «Я иногда чувствую себя вымотанным после долгой поездки по автобану. В какой-то момент твой возраст становится всем заметен. Может, во время инцидента Кими смотрел на часы, чтобы понять, когда уже гонка закончится!»