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Култхард: Феттель исчерпал себя, с ним покончено

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Култхард: Феттель исчерпал себя, с ним покончено
Автор:
, редактор

Знаменитый шотландец не верит, что смена команды поможет Себастьяну

Ferrari решила расстаться с Себастьяном Феттелем после того, как он один сезон провел в паре с Шарлем Леклером. Монегаск получил от команды пятилетний контракт, а с Феттелем новое соглашение решили не подписывать.

Многие эксперты считают, что Скудерия построила неудобную для Феттеля машину, чем вызван спад его результатов в прошлом и нынешнем сезонах. Однако экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард полагает, что немцу уже не удастся вернуть былую форму, даже в новой команде.

«Ferrari так рано сделала ставку на Леклера, потому что увидела, что он не только быстр, но и обладает лидерскими навыками, способен сплотить вокруг себя команду, – сказал Култхард в эфире Channel 4. – А Себ исчерпал себя. Он четыре раза был чемпионом мира, но это в прошлом, а всех волнует настоящее и будущее. 

Феттель никак не может повлиять на общую конструкцию машины. Он же не конструктор. Но пилот – это голос машины. И ты хочешь слышать голос самого быстрого, а не самого медленного. Себ уже несколько гонок не попадает в топ-10, так что все кончено. Можно надеяться, что он вернет форму в Racing Point, но я сомневаюсь. Нельзя сказать заранее, но я не представляю, что так измениться в его мотивации при переходе в команду-середняк».

С 2021 года Феттель будет выступать за Aston Martin.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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