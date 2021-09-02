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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

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Дэвид вспомнил о ранних годах Макса

Култхард: Ферстаппен всегда был готов помочиться на ковер

Макс Ферстаппен занимает второе место в личном зачете Формулы 1, отставая от Льюиса Хэмилтона на три очка. Бывший пилот Ф1 Дэвид Култхард уверен, что завоевание титула Ферстаппеном – дело времени.

«Нет сомнений, что вопрос лишь в том, когда именно Макс станет чемпионом, – сказал Култхард в подкасте Beyond the Ordinary. – Он возьмет титул. Только гоночные боги, надежность машины и невезение могут помешать ему стать чемпионом».

Култхард также отметил, что будущие успехи Макса были видны, еще когда он попал в Toro Rosso в 17 лет:

«Как любой молодой пилот, он был похож на щенка, который всегда готов помочиться на ковер, но его скорость и способность к адаптации сразу были видны. Каждому пилоту нужно два-три года, чтобы раскрыться. В первый сезон видно только чистую скорость, что мы видели и у него в Toro Rosso».

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