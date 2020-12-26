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Формула 1 / Новость

Култхард: Если Мик проиграет Мазепину, у него проблемы

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Култхард: Если Мик проиграет Мазепину, у него проблемы
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению шотландского экс-пилота Ф1, из двух пилотов Haas в сезоне-2021 напарника должен опережать Шумахер

После четырех лет с неизменной парой гонщиков команда Haas F1 полностью обновила состав – в следующем чемпионате за нее поедут два дебютанта, Мик Шумахер и Никита Мазепин.

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Два спортсмена практически ровесники, немец старше россиянина всего на 21 день. Неудивительно, что прежде они не раз выступали в одном и том же чемпионате, а в картинге даже было партнерами по команде. 

И в Формуле 3, и в Формуле 2 Шумахеру удавалось опережать Мазепина: он выигрывал титул, тогда как Никита поднимался на подиум или выигрывал отдельные гонки. В то же время, как хорошо известно, Мик обычно сильно проводит второй сезон в любом чемпионате, тогда как в первом его результаты оказываются весьма скромными. 

По мнению вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда, в 2021 году фаворитом в паре гонщиков Haas является Шумахер. Более того – шотландец считает, что в случае поражения от россиянина с карьерой сына его старого соперника по Ф1 могут возникнуть серьезные сложности. 

«Haas – отличное место, где он сможет учиться, – сказал Дэвид про Мика в интервью Express Sport. – Я не ожидаю, что у него возникнут сложности с тем, чтобы побить Мазепина. Если же так получится, то у него [Шумахера] большие проблемы.  

Если же, как я ожидаю, он возьмет верх, то уже через пару лет он будет выступать за Ferrari или другую топ-команду». 

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У Шарля Леклера сейчас долгосрочный контракт со Скудерией, рассчитанный до конца 2024 года. Соглашение его нового напарника Карлоса Сайнса рассчитано на два года – однако Култхард полагает, что будущее обоих гонщиков во многом будет зависеть от того, как они проведут чемпионат-2021.

«Все зависит от самих Шарля и Карлоса», – объяснил шотландец. 

Возвращаясь к Шумахеру-младшему, он отметил: «Я следил за его прогрессом в молодежных сериях. Он целеустремленный, физически готовый и голодный до успехов пилот.

У него есть собственный характер, он всегда добивается победы в чемпионатах, используя те поддержку и те возможности, которые у него есть. 

Можно дать какому-то пилоту хорошую машину, посадить его в хорошую команду – но если он ничего не умеет, то все равно ничего не добьется».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэвид Култхард , Мик Шумахер , Никита Мазепин
Автор Александр Кабановский

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