Култхард: Борьба с Магнуссеном решит будущее Мика

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Для Мика Шумахера нынешний сезон в Формуле 1 стал вторым по счету. По опыту прежних выступлений немца в юниорских сериях известно, что в каждом из классов он ощутимо прибавлял именно на второй год, причем даже с самого старта чемпионата.

Удастся ли гонщику добиться того же самого в Ф1, пока предсказать сложно, однако в четырех первых Гран При он не заработал ни одного очка. По мнению вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда, Мику непременно нужно проявить себя, иначе его дальнейшая карьера окажется под вопросом.

В качестве хорошего ориентира для Шумахера шотландец назвал его партнера по Haas Кевина Магнуссена, который вернулся в Ф1 после годичной паузы, заняв место россиянина Никиты Мазепина.

«Будущее Мика во многом зависит от того, как он будет выступать в сравнении с Кевином, – рассказал ДиСи в интервью для голландской редакции Motorsport.com в Майами. – Когда ты приходишь в Ф1, тебе всегда дают год на обучение. Но после этого уже необходимо привозить результат. Люди не станут долго ждать, пока ты поедешь быстро».

Култхард добавил: «Чтобы одолеть Кевина, ему придется всерьез потрудиться. В Haas правильно сделали, что позвали его [Магнуссена] обратно – и теперь он постоянно зарабатывает очки. Такое впечатление, что сейчас он пилотирует расслабленно, хотя в начале карьеры, в McLaren и Haas, его стилю была присуща агрессия.

Мик без больших сложностей опережал Мазепина, но теперь получил действительно быстрого напарника. Это должно помочь ему, так как теперь Мику есть, за кем тянуться.

Думаю, их поединок получится интересным. Мне будет очень любопытно посмотреть за динамикой развития событий в Haas».