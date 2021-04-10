Култхард: 2021-й – год Ферстаппена

Макс Ферстаппен стал вторым на первом Гран При нового сезона Формулы 1, несмотря на то, что завоевал поул-позицию и долгое время лидировал в гонке.

Ферстаппен также был быстрейшим на предсезонных тестах. Бывший пилот Ф1 Дэвид Култхард считает, что несмотря на поражение в Бахрейне голландец остается главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

«Макс грядет, Макс лидер, это его год для завоевания титула», – сказал Култхард Formula 1 Cafe.

Шотландец также считает, что приход Серхио Переса поможет Red Bull в Кубке конструкторов: «Чеко опытный и надежный пилот. Он подходящий человек для этого места.

Ему хватит зрелости, чтобы справиться с фактором Макса. Понять, что мало кто может превзойти Макса, кроме самого Макса».