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Формула 1 / Новость

Култхард: 2021-й – год Ферстаппена

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По мнению Дэвида, именно сейчас Макс должен доказать способность выиграть чемпионат

Култхард: 2021-й – год Ферстаппена

Макс Ферстаппен стал вторым на первом Гран При нового сезона Формулы 1, несмотря на то, что завоевал поул-позицию и долгое время лидировал в гонке. 

Ферстаппен также был быстрейшим на предсезонных тестах. Бывший пилот Ф1 Дэвид Култхард считает, что несмотря на поражение в Бахрейне голландец остается главным претендентом на чемпионский титул в этом сезоне.

«Макс грядет, Макс лидер, это его год для завоевания титула», – сказал Култхард Formula 1 Cafe.

Шотландец также считает, что приход Серхио Переса поможет Red Bull в Кубке конструкторов: «Чеко опытный и надежный пилот. Он подходящий человек для этого места.

Ему хватит зрелости, чтобы справиться с фактором Макса. Понять, что мало кто может превзойти Макса, кроме самого Макса».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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