Шарль Леклер одержал уверенную победу в воскресной виртуальной гонке Формулы 1, которую организаторы чемпионата провели на цифровой копии трассы в Китае. Монегаск лидировал большую часть дистанции и достаточно жестко боролся за лидерство с Алексом Элбаном, избежав в итоге наказания и финишировав первым.

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После гонки Леклер поделился в своем твиттере впечатлениями о заезда.

«Мне на самом деле понравилось играть и стримить, – написал Леклер. – А еще больше понравилось побеждать. Вот только отметить победу в гонке как обычно не получилось. Вместо того, чтобы пить на подиуме шампанское, я просто выключил компьютер и отправился на кухню готовить пасту в сливочном соусе. Что, согласитесь, не так гламурно».

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Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.