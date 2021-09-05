Куда звали Райкконена: Red Bull, Williams, Force India, Honda

Перед Гран При Нидерландов Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в конце сезона-2021. Последние годы финн провел в Alfa Romeo, а до этого успел погоняться за Lotus, McLaren и дважды за Ferrari, с которой стал чемпионом мира в 2007-м. Но это далеко не все команды, где мог оказаться Райкконен.

«Мы беседовали с Кими, когда выбирали, кто заменит Марка Уэббера [в конце 2013-го], – рассказал глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Были обсуждения, но ничего не сложилось».

Босс Mercedes Тото Вольф тоже вел с финном переговоры, правда, еще когда работал в Williams: «В то время у меня был короткий разговор с ним на тему того, может ли он перейти в Williams. Он мне нравится как человек, всегда остается самим собой».

Руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр тоже вел переговоры с Райкконеном, причем аж дважды – работая на Honda и на Force India.

На счету Райкконен 341 Гран При и 21 победа в Формуле 1. Он является рекордсменом чемпионата по числу проведенных гонок.