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Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили

Мексиканец переиграл в квалификации своего напарника Макса Ферстаппена, но в гонке ничего не смог противопоставить темпу голландца

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили
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После победы Серхио Переса в Монако, подписания нового контракта с Red Bull и успешной субботы в Баку казалось, что внутри команды назревает сенсация – мексиканский гонщик не только догнал Макса Ферстаппена, но и превзошел действующего чемпиона.

Однако наступил новый день – и в гонке Перес оставался впереди партнера по команде лишь первые 15 кругов. Потом у него началось сильное зернение задних сликов Medium, что позволило Ферстаппену провести обгон и умчаться вперед.

Почему же Серхио, который всегда отличался умением бережно использовать шины, растерял в гонке всю скорость? Ответ на этот вопрос на воскресном медиа-брифинге дел глава RBR Кристиан Хорнер. 

Он похвалил гонщика за работу в интересах команды и рассказал, что в воскресенье тот объективно не мог соперничать с Ферстаппеном: «Серхио возмужал. Он видит общую картину и работает с прицелом на долгий сезон. После Монако он обрел лучшую форму за всю свою карьеру.  

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18

Фото: Red Bull Content Pool

Пожалуй, сейчас уже можно признаться, что в его настройках мы сделали слишком большой перекос с сторону квалификации. Именно поэтому [в гонке] его задние шины стали быстро терять кондиции. Нам нужно повнимательнее изучить этот момент.  

В гонке Макс определенно был сильнее, начиная с конца первого отрезка».

На финише Перес отстал от Ферстаппена на 20 секунд, а в таблице общего зачета теперь проигрывает голландцу 21 очко. 

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