Куда пропала скорость McLaren в Майами? В команде ответили
Андреа Стелла назвал прошедший Гран При «проверкой реальностью» для своей команды, а Ландо Норрис объяснил, что трасса в Майами не подходит MCL60
После уверенного выступления в Баку, где Ландо Норрис на обновленной машине стал седьмым в квалификации и девятым в гонке, поклонники McLaren рассчитывали на хорошее выступление неделей позже в Майами.
Однако команда из Уокинга не просто не смогла заработать там очков – ее пилоты финишировали лишь 16-м и 19-м. При этом Норрис терял время из-за столкновения с Ником де Врисом в первом повороте гонки (повреждения диффузора обошлись ему примерно в 0,2 секунды на круге), а его напарник Оскар Пиастри испытывал проблемы с перегревом гидравлики в тормозной системы – столь серьезные, что на мостике всерьез рассматривали возможность схода.
Подводя итоги уик-энда, глава McLaren Андреа Стелла отметил: «Если говорить о нашей форме, то в Баку все было неплохо, а здесь мы прошли проверку реальностью.
Собранная информация позволит нам лучше понять направление дальнейшей работы. В частности, это касается поведения машины в тот момент, когда гонщик убирает ногу с газа или тормоза.
Сейчас MCL60 не особенно здорово ведет себя в таких условиях. И на трассах вроде Майами это становится серьезным ограничением».
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Стелла добавил, что результат гонки для команды мог бы оказаться лучше, если бы борьбу на трассе хоть раз прервали между стартом и финишем.
«Нам нужны были какие-то события вроде выезда машины безопасности, – объяснил итальянец. – Но ничего такого не произошло. В такой ситуации было сложно нивелировать те сложности, о которых я говорил. И мы не заработали очков».
Норрис отметил, что против McLaren сыграли характеристики трассы в Майами – и на следующих этапах можно ожидать более серьезных результатов.
«Эта трасса нам не подошла, – объяснил гонщик. – Это связано и с затяжными поворотами, и с жарой. Несколько факторов сложились вместе.
Никто из соперников в этот уик-энд не был медленным. Разве что AlphaTauri (Юки Цунода финишировал в гонке 11-м – прим.ред.). А все остальные ехали весьма быстро.
Alfa Romeo просто летели, как и Haas. Про Alpine и говорить нечего.
Думаю, с учетом всех факторов мы едва ли могли финишировать сильно выше тех позиций, на которых оказались. Просто соперники серьезно продвинулись вперед в развитии своих машин».
Говоря о столкновении с де Врисом в первом повороте, он добавил: «Не знаю, что там произошло. Он просто влетел в меня. Наверное, ему стоит поучиться тормозить не так поздно. Но это не сильно сказалось на моей гонке».
Несмотря на неудачное выступление в Майами, McLaren удержалась на пятой строчке в Кубке конструкторов, опережая Alpine по дополнительным показателям при равенстве очков.
После старта: Ник де Врис, AlphaTauri AT04, ударил сзади Ландо Норриса, McLaren MCL60
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
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Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами
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Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана Стартовая решетка спринта Гран При Азербайджана
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
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