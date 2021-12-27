Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Гонки будут – но трасса не работает. Что все-таки происходит в Сочи? Следующая / В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Куда пропал Льюис? Вот ответ его брата

Автор:
, Редактор

По словам Николаса Хэмилтона, его брат Льюис проводит время с семьей катаясь на лыжах

Куда пропал Льюис? Вот ответ его брата

После Гран При Абу-Даби Льюис Хэмилтон дал лишь короткое интервью Дженсону Баттону перед подиумом, а затем не пришел на пресс-конференцию и с тех пор не появлялся на публике и не общался с прессой.

Более того, Хэмилтон отписался от всех, на кого был подписан в соцсетях, что вызвало множество разговоров о том, что семикратный чемпион Формулы 1 может больше не вернуться в гонки.

Не удивительно, что о том, куда пропал Льюис спросили брата пилота Mercedes Николаса Хэмилтона, когда тот вел собственный стрим на твитче.

 

«Льюис в порядке, он просто отдыхает от социальных сетей, – заявил Николас Хэмилтон. – Я не могу его в этом винить, это весьма токсичная среда. Но с ним все хорошо. Сейчас он… присматривает за детьми [племянниками], которые катаются на лыжах».

По неподтвержденной информации в соцсетях, Льюис Хэмилтон находится в своем семейном доме в Колорадо, где сейчас как раз можно покататься на лыжах. Там же с семьей он встретил Рождество.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гонки будут – но трасса не работает. Что все-таки происходит в Сочи?
Предыдущая новость

Гонки будут – но трасса не работает. Что все-таки происходит в Сочи?
Следующая новость

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Глава местной администрации вступил в диалог о будущем трассы в Сочи
Формула 1

Глава местной администрации вступил в диалог о будущем трассы в Сочи

Глава Ducati: Мы в MotoGP как Ferrari в Формуле 1
MotoGP

Глава Ducati: Мы в MotoGP как Ferrari в Формуле 1

Porsche предложила Формуле Е компромисс по батареям
Формула E

Porsche предложила Формуле Е компромисс по батареям

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Вольф: Хэмилтон молчит, потому что не находит слов
Формула 1

Вольф: Хэмилтон молчит, потому что не находит слов

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год
Формула 1

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года
Формула 1

От Хэма до Леба: 12 главных контрактов 2021 года

Mercedes Больше от
Mercedes
Пилот Mercedes внезапно поддержал Макса: Он заслужил титул
Формула 1

Пилот Mercedes внезапно поддержал Макса: Он заслужил титул

Mercedes первой в Ф1 завела мотор на машине 2022 года
Статья с видео
Формула 1

Mercedes первой в Ф1 завела мотор на машине 2022 года

Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021
Формула 1

Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021

Самое важное:

Глава местной администрации вступил в диалог о будущем трассы в Сочи
Формула 1 Формула 1

Глава местной администрации вступил в диалог о будущем трассы в Сочи

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren
Формула 1 Формула 1

В Honda объяснили, почему у них ничего не вышло с McLaren

Куда пропал Льюис? Вот ответ его брата
Формула 1 Формула 1

Куда пропал Льюис? Вот ответ его брата

Гонки будут – но трасса не работает. Что все-таки происходит в Сочи?
Формула 1 Формула 1

Гонки будут – но трасса не работает. Что все-таки происходит в Сочи?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.