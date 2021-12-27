Куда пропал Льюис? Вот ответ его брата

После Гран При Абу-Даби Льюис Хэмилтон дал лишь короткое интервью Дженсону Баттону перед подиумом, а затем не пришел на пресс-конференцию и с тех пор не появлялся на публике и не общался с прессой.

Более того, Хэмилтон отписался от всех, на кого был подписан в соцсетях, что вызвало множество разговоров о том, что семикратный чемпион Формулы 1 может больше не вернуться в гонки.

Не удивительно, что о том, куда пропал Льюис спросили брата пилота Mercedes Николаса Хэмилтона, когда тот вел собственный стрим на твитче.

«Льюис в порядке, он просто отдыхает от социальных сетей, – заявил Николас Хэмилтон. – Я не могу его в этом винить, это весьма токсичная среда. Но с ним все хорошо. Сейчас он… присматривает за детьми [племянниками], которые катаются на лыжах».

По неподтвержденной информации в соцсетях, Льюис Хэмилтон находится в своем семейном доме в Колорадо, где сейчас как раз можно покататься на лыжах. Там же с семьей он встретил Рождество.