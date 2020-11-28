Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Даниил Квят признает: его шансы остаться в Формуле 1 в 2021 году минимальны. Доктор Марко уже неоднократно давал понять, что хочет посадить за руль второй машины AlphaTauri в следующем году Юки Цуноду. Японцу еще надо заработать очки для получения Суперлицензии, но остаться в пятерке сильнейших по итогам сезона Ф2 ему вполне по силам. Да, ошибка в квалификации первого этапа в Бахрейне серьезно осложнила задачу, но у Юки еще есть время ее исправить.

В любом случае, он не единственный претендент на место Квята. Нельзя исключать, что в Фаэнцу отправят Алекса Элбона, взяв вместо него в Red Bull человека со стороны.

В общем, от самого Даниила зависит уже не так много, и ему в любом случае необходимо работать над запасным планом. Куда же ему отправиться? Мы попросили редакторов Motorsport Network оценить обстановку.

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Формула E

Мэтт Кью, корреспондент Autosport в Формуле E:

«С учетом того, что до старта нового чемпионата остается совсем мало времени, места на стартовой решетке для Даниила Квята уже просто нет. Места во всех 12-ти командах уже заняты.

При этом не стоит забывать, что в Формуле E команды достаточно часто меняют пилотов прямо по ходу сезона. Даже если исключить турбулентный первый чемпионат, когда было сразу 16 замен, в последние годы в Формуле E тоже происходило немало перестановок – примерно по шесть за сезон.

Учитывая эту особенность, можно представить, что и Квяту в определенный момент может выпасть шанс, но его статус экс-пилота Формулы 1 уже вряд ли поможет – в Формуле E уже прошла мода на привлечение бывших пилотов Гран При.

В чемпионате, места в котором получали благодаря прежним заслугам Жак Вильнев и Фелипе Масса, теперь выбирают пилотов иначе – в основном по результатам частных тестов, во время которых упоминание Формулы 1 в резюме не играет никакой роли.

С учетом мер по сокращению затрат в Формуле E, команды уже не в силах платить большие деньги экс-пилотам Ф1, и зачастую предпочитают менее известных гонщиков, которые зачастую оказываются и быстрее, и мотивированнее. Да, в электрической серии успешно выступают Лукас ди Грасси, Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн, но они уже успели набраться опыта.

Пока Квят участвует в финальных Гран При Ф1, в Формуле E проходят тесты, и это значит, что у него банально не будет опыта пилотирования машины серии перед возможным дебютом по ходу сезона. Решиться на подписание такого гонщика – значит пойти на большой риск, а потому Даниил вряд ли окажется в шорт-листе хоть одной из них».

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WEC

Джейми Кляйн, редактор Motorsport.com в Японии и корреспондент в WEC:

«Гонки на выносливость давно считаются главным пристанищем для экс-пилотов Ф1, и хоть WEC переживает сейчас не самые лучшие времена, этот вариант стоит рассмотреть – особенно с учетом интереса к новому регламенту (он должен вступить в силу в 2022 году) со стороны производителей. Найти место в одном из прототипов новой категории Гиперкаров будет непросто, и если Даниилу Квяту каким-то чудом не удастся пробиться в состав Alpine, рассчитывать на что-то прочное сложно. Но почему бы не рассмотреть для начала вариант с LMP2?

Если россиянин захочет попробовать, ему предстоит бороться на трассах с другими экс-пилотами чемпионата – такими, как Пол ди Реста, Гидо ван дер Гарде, Уилл Стивенс. Гонщикам нравится Oreca 07, а в следующем сезоне шины всем командам будет поставлять Goodyear – так что вариантов оказаться в проигравшем шинную войну лагере у Квята уже не будет.

LMP2 может предоставить Квяту возможность познакомиться с миром гонок на выносливость, набраться опыта, принять участие в «24 часах Ле-Мана». Потом можно будет изучить и варианты в топовой категории.

Учитывая связь Даниила с Ferrari и слухи о возможном начале кампании марки в WEC, почему бы не представить, что Квят может стать одним из заводских ее пилотов в будущем?»

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DTM

Свен Хайдингер, корреспондент Motorsport-Total.com в DTM:

«Дело исключительно в деньгах. Бюджеты в новой DTM, которая со следующего сезона перейдет на регламент GT3, кусаются. Сезон может обойтись примерно в миллион евро, и если Квяту удастся найти деньги, я уверен, организаторы чемпионата будут рады его появлению на решетке – особенно в свете появления в календаре российского этапа.

Возможно, помочь Квяту захотят как раз местные организаторы из «Игоры Драйв». Но едва ли не главный вопрос состоит сам, будет ли интересен чемпионат самому Даниилу? Техника GT3 радикально отличается от всего, на чем он гонялся раньше. Машины DTM предыдущего поколения обладали огромной прижимной силой, и это нравилось бывшим пилотам Ф1. Сейчас многие гонщики – включая Роберта Кубицу – разочарованы.

Что касается мест – то их полно. По сути подтвержден на следующий год лишь один пилот, при том, что босс серии Герхард Бергер рассчитывает увидеть на старте 20 машин. Но команды пытаются найти пилотов с хорошим бюджетом, а предлагаемый продукт вряд ли можно назвать привлекательным. Купить себе место в экипаже в GT Masters можно за 300 000 евро. За такую же машину в DTM сейчас просят втрое дороже».

IndyCar

Дэвид Малшер, редактор раздела IndyCar:

«У Даниила Квята есть возможность получить место в IndyCar. Но для этого ему потребуется принести с собой деньги.

В настоящий момент еще есть свободные кокпиты в Andretti Autosport, A.J. Foyt Racing, Carlin, Dale Coyne Racing и Ed Carpenter Racing – правда, в последней можно будет выступить только этапах, которые пройдут на трассах европейского типа.

Если логотипы U.S. Air Force вернутся на борта шасси под номером 20, владелец команды Эд Карпентер продолжит предоставлять место за рулем сопернику Квята по GP3 в 2013 году Конору Дэли. Похожая ситуация в Andretti Autosport. Если Джеймсу Хинчклиффу удастся выпросить достаточно денег у Genesys, ему достанется место в одной из свободных пока машин. Глава команды Майкл Андретти уже подтвердил Motorsport.com, что ни с Даниилом Квятом, ни с его менеджерами не связывался.

В Dale Coyne Racing в теории есть два места, однако сам Дэйл Койн надеется на возвращение в коллектив Vasser-Sullivan Сантино Феруччи. При этом Койн продолжает пристально следить за событиями в Европе, и чуть раньше по ходу этого месяца уже подтверждал Motorsport.com, что контактировал «со всеми» пилотами Ф1, которые потенциально могут остаться без контракта.

Квята, таким образом, потенциально тоже можно записать в шорт-лист Койна, особенно после его признания о том, что россиянин впечатлил его тем, как провел гонку в Имоле: «Он толкался там локтями, и это именно то, что нам нужно в IndyCar. Поскольку все машины столь близки друг к другу, если ты не будешь агрессивным, то тебя просто затопчут».

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Из всех боссов команд IndyCar Тревор Карлин – по очевидным причинам – лучше всех в курсе, что происходит в европейских гонках. Макс Чилтон вернется в IndyCar в 2021 году с программой на дорожных трассах и участием в «Инди-500». Конор Дэли – фаворит в борьбе за право подменить его на остальных овалах.

В теории второе место свободно, но денег от Чилтона хватит только на одну машину, и Карлин уже доказал в этом году, что может обойтись без второй. Тревор уже работал с Квятом раньше и знает, на что способен россиянин. Но этого недостаточно. Нужны деньги.

Одно место в A.J. Foyt Racing забронировано за Себастьеном Бурдэ, а для второй машины нужен спонсор – и он обязательно найдется. Детали будут объявлены до конца текущего месяца. На вопрос о Квяте президент команды Ларри Фойт ответил Motorsport.com: «Я не говорил с Даниилом, но в данный момент все выглядит так, что если он и будет выступать за нас, то в третьей машине, для которой нужно будет найти бюджет».

Фото: Barry Cantrell / Motorsport Images

NASCAR

Джим Аттер, редактор раздела NASCAR:

«Примеров, когда экс-пилоты Формулы 1 выступали в NASCAR очень мало, а тех, кто добился при этом успеха, и вовсе единицы. Хуан-Пабло Монтойя – пожалуй, самый яркий из них, но за девять лет он одержал лишь две победы в высшем дивизионе.

Даниил Квят признавался, что ему интересен NASCAR, и даже тестировал автомобиль европейской серии пару лет назад. Тем не менее, переход в NASCAR с трудом дается пилотам из других чемпионатов – отчасти из-за жестких ограничений на тесты.

Тестировать новых пилотов в NASCAR в наши дни принято в боевых условиях – посредством участия в гонках. А с учетом пандемии возможностей стало еще меньше, так как большинство гоночных уик-эндов лишены тренировок.

Учитывая резюме Квята, он мог бы найти возможность выступить на отдельных этапах, но поскольку все топовые места в высшем дивизионе заняты, рассчитывать можно лишь на участие в гонках младших лиг Xfinity или Trucks. Но даже там нужно приводить с собой спонсоров. В зависимости от команды и серии речь может идти об одном-двух миллионах долларов.

Поэтому европейская серия представляется более вероятным вариантом. Ее организаторы только что обнародовали календарь, состоящий из 14 гонок на различных европейских трассах, часть из которых принимали у себя и Ф1».

Фото: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Япония

Джейми Кляйн, редактор Motorsport.com в Японии и корреспондент в WEC:

«Бывшие гонщики Формулы 1 в последнее время редко решаются на переезд в Японию с целью продолжить карьеру. Последний пример – Дженсон Баттон, который, перебравшись в Super GT в 2018 году, сразу же выиграл титул в паре с Наоки Ямамото. Но и он решил покинуть серию после завершения сезона-2019. До него по тому же пути пошел Хейкки Ковалайнен – и это, пожалуй, последний пример, когда экс-пилот Ф1 задержался в Японии. Финн продолжает выступать в Super GT до сих пор.

Появление еще одного бывшего пилота Формулы 1 будет воспринято в Японии с воодушевлением, но решится ли на такой шаг Квят?

В условиях пандемии и с учетом сложностей с перелетами сделать это будет сложнее. Но если Даниил все-таки рассмотрит вариант с переездом в Японию и совмещением выступлений в Суперформуле и SuperGT, он может получить возможность пилотировать быстрые автомобили – в чем-то даже сравнимые с Ф1, а также бороться против местных профессионалов. Рента-драйверов в Японии почти нет.

Получить место в одной из 15 машин GT500 на следующий год будет сложно, но Суперформула может обеспечить неплохой транзит в SuperGT. Пробившись и закрепившись в этой серии, можно рассчитывать на долгую и успешную профессиональную карьеру. В этом отношении по сравнению с японским вариантом развития карьеры других не так много».