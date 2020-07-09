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Формула 1 / Гран При России / Слухи

Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи

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Куда поедет Формула 1 осенью? Последние новости о календаре-2020 и о гонке в Сочи
Автор:
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор
9 июл. 2020 г., 10:21

Организаторы чемпионата мира пока не объявили о расписании этапов после Гран При Италии. Но за сценой происходят важные подвижки

Календарь Формулы 1 пока определен только до первого уик-энда сентября, когда пройдет гонка в Монце. О том, какие Гран При состоятся затем, сейчас ходит множество слухов. Мы решили собрать самые достоверные из них на настоящий момент.

Прежде всего, можно считать принятым решение о проведении Гран При Тосканы в Муджелло 13 сентября. Об этом прямо или косвенно говорили в последнее время многие из тех, кто знает о состоянии дел.

Куда более неопределенной до недавнего времени оставалась судьба российского этапа – на его дату, 27 сентября, также претендовал немецкий Хоккенхайм.

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Однако в последние недели стало понятно, что гонка на «Сочи Автодроме» почти наверняка состоится. Главный вопрос теперь в том, пустят ли болельщиков на трибуны.

В Европе уже возобновилась реклама продажи билетов, приостановленная прежде. Источники Motorsport.com Россия говорят, что пока окончательного решения все же нет, но все складывается позитивно, и каких-то официальных новостей по этому поводу можно ждать в середине июля.

Российский этап может стать первым этапом Формулы 1 в 2020 году со зрителями на трибунах.

А вот надежды канадских организаторов провести гонку в октябре, похоже, не оправдаются. В руководстве Ф1 сочли, что погода в Монреале в это время года будет не слишком подходящей для Гран При. 

Так что из Сочи участники чемпионата, похоже, отправятся в португальский Портиман, а затем можно ожидать этапов в Китае и Вьетнаме. Городская гонка в Ханое в последнее время считалась аутсайдером в споре за место в календаре, однако ее шансы вновь выросли после заявлений местных властей о поддержке проекта. 

С Китаем ситуация прямо противоположная: еще недавно казалось, что страна, которая первой справилась с коронавирусом, точно примет Гран При. Но недавно ее руководство выпустило заявление, в котором говорится о «принципиальном отказе» от всех спортивных мероприятий, кроме тех, что относятся к подготовке зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Есть основания полагать, что ближайший анонс Формулы 1 по поводу календаря затронет не весь остаток сезона, а лишь сентябрь и часть октября. 

Этапы в США, Мексике и Бразилии остаются под вопросом из-за коронавируса, что может привести к полному отсутствию Гран При по ту сторону Атлантики.

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Ожидается, что сезон закончат гонки в Бахрейне 29 ноября и 6 декабря, после чего зрителей ждет финал в Абу-Даби 13 декабря.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Автор Адам Купер

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