Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

По ходу уик-энда в Спа компания Alpine объявила о радикальных перестановках в руководстве своей команды Ф1. Из Энстоуна уходят сразу три ведущих сотрудника. Но если будущее главы технического штаба Пэта Фрая уже известно – он с ноября займет аналогичную должность в Williams – то глава команды Отмар Сафнауэр и спортивный директор Алан Пермейн пока остаются «свободными агентами» на трансферном рынке.

Популярный репортер Тед Кравитц рассказал, что как минимум Пермейн (справа на фото), 34 года проработавший в одной команде – за это время та побывать Benetton, Renault, Lotus и Alpine, – точно может не опасаться за будущее трудоустройство.

«Я уверяю вас, что Алан очень быстро найдет новую работу в Ф1, – рассказал Кравитц в своей рубрике "Записки Теда". – Уже ходят активные слухи, что вслед за Пэтом Фраем он окажется в Williams. Также говорят, что им интересуется FIA, там Алан сможет серьезно помочь Нильсу Виттиху, руководителю гонок, а в перспективе сменить его на этом посту.

Да и вообще, мне кажется, ни одна команда не откажется взять Пермейна.

Я слышал про Red Bull, так как они хорошие друзья со [спортивным директором] Джонатаном Уитли. А Кристиан Хорнер недавно на пресс-конференции отзывался о нем в самых хороших выражениях. Так что за будущее Алана можно не волноваться».

Говоря о том, что ждет Сафнауэра, репортер был менее оптимистичен.

«По правилам ему предстоит провести год вынужденного отпуска. За это время станет понятно, какие есть варианты», – объяснил Кравитц.

Также он дал понять, что у Alpine уже есть кандидаты на замену ушедшим сотрудникам, однако пока французы решили не рассказывать все сразу: «Об этом очень много говорят в кулуарах, но день и так выдался насыщенным, так что в Alpine решили не раскрывать разом все карты».

Между тем, источники Motorsport.com считают одним из весьма вероятных кандидатов на пост главы команды из Энстоуна, который сейчас занимает вице-президент Alpine по спорту Бруно Фамен, уволенного зимой из Ferrari Маттиа Биното.