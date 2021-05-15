Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Недавно для британца стало большим открытием, что призовую мини-покрышку Pirelli можно забрать себе
Слайд-шоу
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Три года назад в Формуле 1 появился новый приз – компания Pirelli стала вручать победителям квалификаций уменьшенные в размерах копии колес с указанием даты и места проведения квалификации. Иногда эти покрышки называются сувенирными – однако это не совсем так: изначально они созданы для испытаний в аэродинамических трубах – где команды в последнее время, как известно, активно используют масштабные модели болидов.
За эти три года Льюис Хэмилтон выиграл 28 квалификаций – однако, как недавно выяснилось, в распоряжении пилота долгое время не было ни одной из завоеванных призовых шин. Такой вывод можно сделать на основании видео, появившегося в твитере американской телекомпании ESPN.
На видео (cудя по всему, записанном после победы Хэмилтона в квалификации на Гран При Эмилии-Романьи) между гонщиком и представителем Pirelli имеет место следующий диалог:
- А куда эту шину потом отправляют?
- Она у Вас остается.
- Я ее забираю?
- Конечно!
- А у меня ни одной такой нет.
- У вас их должно быть много!
- Должно быть – но я понятия не имею, где они.
- Да ладно?!
- Надо бы разобраться.
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На этом фоне особенно забавно смотрится весьма популярный в интернете мем, как раз обыгрывающий и вручение призовой шины, и большое число побед Хэмилтона в квалификациях.
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Кирилл Качнов