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Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Автор:
, Главный редактор

Недавно для британца стало большим открытием, что призовую мини-покрышку Pirelli можно забрать себе

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Три года назад в Формуле 1 появился новый приз – компания Pirelli стала вручать победителям квалификаций уменьшенные в размерах копии колес с указанием даты и места проведения квалификации. Иногда эти покрышки называются сувенирными – однако это не совсем так: изначально они созданы для испытаний в аэродинамических трубах – где команды в последнее время, как известно, активно используют масштабные модели болидов.

За эти три года Льюис Хэмилтон выиграл 28 квалификаций – однако, как недавно выяснилось, в распоряжении пилота долгое время не было ни одной из завоеванных призовых шин. Такой вывод можно сделать на основании видео, появившегося в твитере американской телекомпании ESPN.

 

На видео (cудя по всему, записанном после победы Хэмилтона в квалификации на Гран При Эмилии-Романьи) между гонщиком и представителем Pirelli имеет место следующий диалог:

- А куда эту шину потом отправляют?
- Она у Вас остается.
- Я ее забираю?
- Конечно!
- А у меня ни одной такой нет.
- У вас их должно быть много!
- Должно быть – но я понятия не имею, где они.
- Да ладно?!
- Надо бы разобраться.

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На этом фоне особенно забавно смотрится весьма популярный в интернете мем, как раз обыгрывающий и вручение призовой шины, и большое число побед Хэмилтона в квалификациях.

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Кирилл Качнов

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