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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре

Подводя итоги прошедшего Гран При, эксперт Sky Sport отметил перемены в поведении действующего чемпиона Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Куда делся безмятежный Макс?». Брандл выделил главное в Сингапуре
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Возвращения Больших Призов на трассу «Марина-Бэй» после трехлетнего перерыва болельщики ждали с большим интересом – однако гонка во многом не оправдала ожиданий. Французская газета L’Equipe даже поставила ей за зрелищность всего два балла по десятибалльной шкале. 

Тройка лидеров не менялась от старта до финиша, и лишь сложности Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном позволили поддерживать хоть какой-то интерес к происходящему. 

Именно выступление Ферстаппена выделил в традиционной колонке на Sky Sports экс-пилот и популярный обозреватель Мартин Брандл. Он обратил внимание на то, что мы давно уже не видели у Макса таких эмоций – причем зачастую негативных, которые особенно проявлялись в общении с командой.

«Ферстаппен должен был стартовать с поула, но в финале квалификации оставался на трассе все 12 минут, потому вынужден был прервать решающий быстрый круг за пару поворотов до финиша, чтобы избежать проблем с нехваткой топлива для проверок, – написал Брандл. – Это в высшей степени расстроило лидера чемпионата, который без обиняков высказал все команде. 

Как оказалось, у спокойного и безмятежного Макса 2.0 образца 2022 года очень несложно пробудить эмоциональные проявления.

Я вижу здесь вот что: пусть даже второй титул выглядит неизбежным, ему очень больно уступать поул и потенциальную победу, когда команда откровенно доминирует».

Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Эрик Юниус

Также Мартин похвалил победителя Гран При Серхио Переса: «Он потрясающе поддерживал сцепление шин с асфальтом по ходу всего разгона к первому повороту. Это, как оказалось, и решило судьбу победы. 

Два следующих часа Серхио впечатляюще справлялся с сырой трассой, которая, казалось, так и манила познакомиться поближе со своими барьерами. Его не отвлекли ни череда реальных и виртуальных машин безопасности, ни зеркала, из которых не пропадала красная Ferrari с очень целеустремленным [Шарлем] Леклером за рулем.

На пару предыдущих гонок Перес словно выпал из поля зрения, но когда появилась возможность – напомнил, как здорово он умеет планировать и сохранять голову холодной».

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