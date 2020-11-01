Кубки Гран При в Имоле украсили бриллиантами в память о гибели Сенны

Призеры Гран При Эмилии-Романьи получат кубки, которые выполнены в виде схемы трассы в Имоле. Поворот Тамбурелло, в котором в 1994 году вылетел с трассы и погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, отмечен на кубках бриллиантами весом 0,14 карата (2,8 грамма) каждый. Также награды снабжены надписями «Посвящается Сенне».

Айртон Сенна разбился в гонке Гран При Сан-Марино, вылетев с трассы и ударившись о стену на скорости 210 километров в час. Для многих современных гонщиков Формулы 1 он остаётся кумиром их детства.

Гонка Формулы 1 в Имоле пройдет впервые с 2006 года. Это уже третий этап 2020 года на территории Италии после гонок в Монце и Муджелло.