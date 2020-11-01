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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Кубки Гран При в Имоле украсили бриллиантами в память о гибели Сенны

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Кубки Гран При в Имоле украсили бриллиантами в память о гибели Сенны
Автор:
, Редактор

Награда победителя гонки представляет из себя схему трассы имени Энцо и Дино Феррари

Призеры Гран При Эмилии-Романьи получат кубки, которые выполнены в виде схемы трассы в Имоле. Поворот Тамбурелло, в котором в 1994 году вылетел с трассы и погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, отмечен на кубках бриллиантами весом 0,14 карата (2,8 грамма) каждый. Также награды снабжены надписями «Посвящается Сенне».

 

Айртон Сенна разбился в гонке Гран При Сан-Марино, вылетев с трассы и ударившись о стену на скорости 210 километров в час. Для многих современных гонщиков Формулы 1 он остаётся кумиром их детства.

Гонка Формулы 1 в Имоле пройдет впервые с 2006 года. Это уже третий этап 2020 года на территории Италии после гонок в Монце и Муджелло.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Автор Сергей Иванов

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