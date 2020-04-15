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Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ

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Кубице припомнили старые слухи про допинг. Он рассмеялся в ответ
Автор:
, Ответственный редактор
15 апр. 2020 г., 15:56

Во время прямого эфира в инстаграме Роберта Кубицу спросили про ранние годы его карьеры, когда некоторые объясняли успехи польского пилота приемом сомнительных препаратов. Пилот не стал уходить от прямого ответа

Еще до дебюта в формульных соревнованиях Роберт Кубица был очень быстр в картинге. Но выступать в своей родной стране гонщик не мог из-за ограничений по возрасту. Поэтому предпочел перебраться в Италию, где правила в этом плане были либеральными. 

«Там проходили самые важные гонки, – объяснил он. – Италия была своего рода центром картингового мира. Их чемпионат был самым сильным в Европе, а может, и во всем мире. Да, конечно, были европейское и мировое первенства, но из национальных именно итальянское было самым серьезным. И я стал первым иностранцем в истории, кто выиграл там».

Еще во времена, когда Роберт блистал на итальянских картинговых трассах, некоторые соперники поговаривали, что его результаты якобы являются следствием приема стероидов. Один из зрителей задал Кубице вопрос об этом.

«Я тоже слышал такие разговоры, – признался гонщик. – Правда, когда сам уже ушел из картинга. Некоторые говорили, что я принимаю какие-то таблетки. Но на самом деле я просто был более умен и более сконцентрирован. Что необычно для тех, кому 13-14 лет. 

Я выиграл гораздо больше, чем должен был – просто потому, что работал головой. Мне не раз удавалось побеждать там, где чистая скорость этого не позволяла. Но это никак не было связано с незаконными препаратами».

Тест-пилот Alfa Romeo и участник предстоящего сезона DTM добавил: «Долгое время я сам не мог решить для себя, получится у меня что-то или нет. Помню самую первую тренировку.

Все вокруг были на новеньких картах и в сверкающих раскрашенных шлемах. У меня же был обычный белый шлем и комбинезон без единой спонсорской нашивки. А все, что было написано на карте – мое имя. И больше ни одной наклейки».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Картинг
Пилоты Роберт Кубица
Автор Александр Кабановский

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