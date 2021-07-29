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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии

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Польский пилот проведет первую тренировку на «Хунгароринге» за рулем Alfa Romeo

Кубица заменит Райкконена в пятницу на ГП Венгрии

В нынешнем сезоне тест-пилот команды из Хинвиля Роберт Кубица уже дважды принимал участие в тренировочных сессиях Гран При – сначала весной в Барселоне, потом летом в Шпильберге. Еще одну возможность проехать на машине Ф1 гонщик получит в предстоящий уик-энд. 

В команде объяснили такой выбор географической близостью Венгрии и Польши, что позволит поклонникам Роберта приехать на этап и увидеть своего кумира на трассе. 

«Роберт отлично работает в интересах команды, и мы рады вновь дать ему возможность сесть за руль, – цитирует пресс-служба главу Alfa Romeo Фредерика Вассера. – Его техническая обратная связь очень полезна для нас при выборе настроек, и мы уверены, что в этот раз он тоже поможет найти дополнительный потенциал на оставшуюся часть сезона».

Как и дважды до этого, свою машину Кубице на час отдаст Кими Райкконен.

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