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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии

Автор:
, главный редактор

В Монце польский пилот сможет провести свою 99-ю гонку в чемпионате мира

Кубица заменит Райкконена и на Гран При Италии

Команда Alfa Romeo официально объявила, что Кими Райкконен не сможет принять участие в Гран При Италии и вновь будет заменен Робертом Кубицей.

Напомним, на прошлых выходных финский пилот был вынужден прервать участие в Гран При Нидерландов, после того как очередной тест на коронавирус дал положительный результат. Райкконен к этому моменту успел принять участие в пятничных тренировках, а субботнюю практику, квалификацию и гонку провел уже Кубица. Поляк показал 16-й результат в квалификации и добрался до финиша на 15-й позиции.

Известно, что Райкконен сдал новые тесты по ходу гоночного уик-энда – и пример с Ириной Сидорковой давал надежду, что все ограничится одной пропущенной гонкой. Напомним, россиянка была вынуждена из-за положительного теста пропустить этап W Series в Спа, но почти сразу же получила отрицательный результат следующего теста и без каких-либо проблем провела этап в Зандфорте.

Однако, как гласит сообщение команды Alfa Romeo, Кими Райкконен «пока не соответствует требованиям, которые позволили бы принять участие в соревнованиях – и в соответствии с требованиями находится на домашней самоизоляции».

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