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Кубица заменит Чжоу на тренировке в Барселоне
Поляк сядет за руль Alfa Romeo в первой пятничной сессии
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Команда Alfa Romeo официально подтвердила, что в пятницу в первой тренировке за руль болида сядет их резервист Роберт Кубица. Он заменит Чжоу Гуаньюя, который получит шанс также потренироваться после обеда.
Кубица последний раз садился за руль Формулы 1 на предсезонных зимних тестах. Те заезды также проходили в Барселоне. В команде рассчитывают, что опытный пилот поможет с настройками машины к Гран При Испании.
Напомним, что титульным спонсором Alfa Romeo остается польская компания Orlen, занимающаяся переработкой и розничной продажей нефтепродуктов. Именно она оказывает поддержку Кубице.
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