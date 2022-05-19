Кубица заменит Чжоу на тренировке в Барселоне

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Команда Alfa Romeo официально подтвердила, что в пятницу в первой тренировке за руль болида сядет их резервист Роберт Кубица. Он заменит Чжоу Гуаньюя, который получит шанс также потренироваться после обеда.

Кубица последний раз садился за руль Формулы 1 на предсезонных зимних тестах. Те заезды также проходили в Барселоне. В команде рассчитывают, что опытный пилот поможет с настройками машины к Гран При Испании.

Напомним, что титульным спонсором Alfa Romeo остается польская компания Orlen, занимающаяся переработкой и розничной продажей нефтепродуктов. Именно она оказывает поддержку Кубице.