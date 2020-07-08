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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Кубица выступит в Гран При Штирии

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Кубица выступит в Гран При Штирии
Автор:
, Редактор
8 июл. 2020 г., 01:00

Польский гонщик сядет за руль Alfa Romeo на первой тренировке этапа на «Ред Булл Ринге»

Роберт Кубица примет участие во втором этапе Формулы 1 сезона-2020. Резервист Alfa Romeo проедет первую часть свободных заездов в рамках Гран При Штирии. В этой тренировке он займет место Антонио Джовинацци.

В этом году поляк работает запасным гонщиком и пилотом симулятора Alfa Romeo. Для такой работы Кубице необходимо понимать, как соотносится функционирование симулятора с пилотажем реальной машины на настоящей трассе. Ради этого Роберту предоставляли возможность управлять болидом на предсезонных тестах. Тогда спортсмен показал лучшее время.

«Не могу дождаться возвращения за руль после такого длительного перерыва, – заявил Кубица. – Как и всегда, мой целью будет собрать как можно больше информации для инженеров.

Предстоящий уик-энд станет новым опытом для всех в Формуле 1, так как мы останемся на той же трассе, на которой провели предыдущий Гран При. А значит, мы сможем учесть сведения, полученные во время Гран При Австрии, чтобы внести необходимые поправки в регулировки машин».

«Роберт был с нами весь прошлый уик-энд, так что он в курсе всего, что мы обсуждали в течение Гран При, – рассказал босс команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр. – Для Роберта это будет шанс лично опробовать машину и тем самым помочь нам быстрее прогрессировать».

За всю свою карьеру в Формуле 1 Кубица лишь раз выступал на «Ред Булл Ринге»: в 2019 году в составе Williams. Тогда поляк финишировал на последнем 20 месте.

В предстоящем Гран При Штирии примет участие и еще один резервист: место Джорджа Расселла в первой пятничной тренировке займет запасной гонщик Williams Джек Эйткен.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Первая тренировка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Роберт Кубица
Команды Alfa Romeo
Автор Алекс Калинаукас

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