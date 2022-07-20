Кубица вернется за руль Alfa Romeo в Ле-Кастелле
Роберт проведет первую пятничную тренировку предстоящего этапа, заменив Валттери Боттаса
Контракт с Alfa Romeo позволяет Роберту Кубице несколько раз в год участвовать в пятничных тренировках Гран При, заменяя кого-то из призовых пилотов. В этот уик-энд в Ле-Кастелле 37-летний поляк вновь примет участие в первой пятничной сессии.
Роберт заменит за рулем Валттери Боттаса – это будет его второе появление в Гран При в нынешнем сезоне. Ранее Кубица уже работал на машине Гуаньюя Чжоу в Барселоне и показал 13-ю скорость.
Польский гонщик завершил карьеру в Ф1 в конце 2019 года, однако в прошлом сезоне на двух этапах – в Зандфорте и Монце – подменял Кими Райкконена, который сдал положительный анализ на коронавирус.
Ранее стало известно, что в Mercedes также заменят пилота в первой пятничной сессии на трассе Поля Рикара – Льюис Хэмилтон уступит место Нику де Врису.
Причем тут «правило новичков»?
С нынешнего сезона каждая команда Ф1 обязана на двух Гран При привлекать к работе молодых пилотов. Случай с Кубицей не подпадает по это правило, так как засчитывается только участие тех спортсменов, кто провел в чемпионате не больше двух гонок.
Примечательно, что в регламенте указано, что каждый из призовых пилотов команды должен уступить свою машину один раз за сезон. Пока эту норму выполнили лишь Алекс Элбон и Серхио Перес: в Испании вместо первого ездил де Врис, а вместо второго – еще не отчисленный из Red Bull Юри Випс.
На французском этапе к ним присоединится Хэмилтон.
Единственный гонщик, который может не отдавать свою машину в нынешнем сезоне – это Гуаньюй Чжоу. На первом этапе китайский дебютант отработал «сам за себя», так как на тот момент у него еще не было двух стартов в гонках.
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